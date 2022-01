Prefeitura de Grossos realiza Operação Verão contra a covid neste sábado, 22

Com a chegada do verão as aglomeração e festas acontecem com mais frequência, e por esse motivo, a Prefeitura Municipal de Grossos, como medida de controle e combate ao coronavírus no município, realizará neste sábado (22/01) na Prainha, o Plano Verão que tem como objetivo vacinar população geral acima de 12 anos contra a covid-19.



Nesta ação serão ofertados doses para todos aqueles que ainda não deram início ao esquema vacinal, bem como doses suficientes para os que estão em atraso com a D2 e não completaram esquema de imunização contra o vírus, e vacina de reforço para todos que completaram quatros meses da segunda dose contra a covid.



“Nesse período de veraneio as aglomerações acontecem com mais frequência, daí a necessidade da vacinação. A pandemia não acabou e ainda está sendo agravada pelo surto de gripe, por isso que os cuidados para evitar a contaminação devem ser continuados com todos os protocolos de biossegurança contra a doença. Esta é mais uma oportunidade de dar início ao esquema vacinal contra a covid. Verão bom é com responsabilidade e pessoas devidamente imunizada contra o coronavírus. Não esqueçam: a vacinação sábado será na Prainha “, disse a prefeita Cinthia Sonale.



A coordenadora de vacinação, Luedja Moura, pede a todos que realizem previamente o cadastro junto a plataforma RN+ vacinas, para agilizar a aplicação do imunizante.



A Secretaria de Saúde responsável pela organização da ação, informou que será montada uma tenda na Prainha para a realização da vacinação que acontecerá das 8h as 10h.