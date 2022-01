Seap suspende visitas na Mário Negócio e em mais 7 unidades prisionais do RN

De acordo com a secretaria, o motivo é o número de casos confirmados de covid-19 entre presos e policiais penais. De acordo com a pasta foram suspensas as visitas sociais e religiosas presenciais nas oito unidades prisionais com presos e servidores infectados, mas seguem normalmente em outras 10 unidades. Já as visitas virtuais (televisitas) ocorrem normalmente em todo o sistema.