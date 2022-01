Seap registra 103 casos positivos de covid-19 em nove unidades prisionais do RN

A Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), por meio das equipes de saúde do Sistema Prisional do Rio Grande do Norte, confirmou 103 casos de covid-19 entre os internos de nove unidades prisionais até o sábado (22).

O número de casos suspeitos é ainda maior, uma vez que os presos das celas onde foram detectadas as infecções foram isolados para observação.

Neste domingo (23), a Seap também suspendeu as visitas presenciais na Penitenciária Estadual do Seridó, em Caicó, o décimo estabelecimento a adotar o isolamento.

A maioria dos internos, segundo dados recebidos pela equipes de saúde, apresentam tosse, dores pelo corpo, dor de cabeça e garganta irritada, mas não relataram perda de olfato ou paladar. Alguns reclamaram de leve cansaço. O quadro de saúde em geral é estável. A Seap determinou que os presos enfermos recebam alimentação dobrada.

Os privados de liberdade estão em celas isoladas das demais para evitar a disseminação da doença. A suspensão no momento epidemiológico atual com a propagação da Ômicron e H3N2, visa garantir a segurança dos servidores, dos privados de liberdade e seus familiares.

A suspensão das visitas socais atinge a Penitenciária Estadual de Alcaçuz e Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, ambas em Nísia Floresta, Central de Recebimento e Triagem de Parnamirim, Cadeia Pública de Ceará-Mirim, Cadeia Pública de Caraúbas, Penitenciária Agrícola Mário Negócio, em Mossoró, Penitenciária João Chaves Masculino, em Natal, Centro de Detenção Provisória Feminina de Parnamirim, Cadeia Pública de Nova Cruz e Penitenciária do Seridó, em Caicó.

Esta última, está isolada pelo fato dos leitos de UTI do município atingirem os 90% da capacidade. As direções das unidades foram orientadas a manter contato com os familiares dos internos doentes para atualizar a situação de saúde do privado de liberdade.

A evolução da pandemia do novo coronavírus no Sistema Prisional é acompanhada diariamente pelo Comitê de Crise da Covid da Seap. Atualmente, 30 policiais penais testaram positivo e foram afastados do trabalho.

A Seap, atendendo à Portaria Conjunta Nº 01/2022 – Sesap/Sead, publicada no Diário Oficial do Estado, determinou a apresentação do passaporte vacinal obrigatório para adentrar nas unidades prisionais e demais prédios da Administração Penitenciária.