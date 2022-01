Operação Verão da Vacinação aplicou 10 mil doses contra covid no litoral do RN. Ação foi realizada no último sábado (22) nas praias do litoral potiguar. Foram aplicadas 9.888 doses no total, sendo a maior parte de doses de reforço (D3), com 5.568 imunizados. Segundo a coordenadora de vigilância em saúde da Sesap, Kelly Lima, a ação deve acontecer nos finais de semana até fevereiro nos municípios de Extremoz, Nísia Floresta, Tibau do Sul, Canguaretama, Areia Branca, Tibau, Porto do Mangue e Grossos.