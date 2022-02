Pezão consegue 3 milhões no FNDE para fazer creche que vai funcionar em tempo integral em Umarizal

Os recursos foram conquistados através do mandato do deputado federal Benes Leocádio, que esteve neste final de semana em Umarizal para anunciar ao prefeito Raimundo Pezão (foto) a liberação dos recursos federais para o município, que também vai ganhar uma escola técnica do Governo do Estado num investimento superior a R$ 10 milhões.

A Prefeitura de Umarizal conseguiu R$ 3,02 milhões no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do deputado federal Benes Leocádio, para construir uma creche com estrutura para funcionar em tempo integral no município.

A creche modelo vem a reforçar o ensino infantil de Umarizal. Em outro grande investimento na educação, superior a R$ 10 milhões, o município de Umarizal vai ganhar uma Escola Técnica do Governo do Estado. O terreno já está pronto e o processo de licitação já começou.

O IERN em Umarizal será erguido as margens da RN que corta o município, facilitando assim o acesso para jovens estudantes de outras cidades da região, que poderão também estudar nesta escola técnica, considerada pelo gestor como parte da obra de sua gestão.



Já a creche anunciada neste final de semana será erguida no Campo de Futebol do antigo Caic, que não existe mais. Benes Leocádio foi a Umarizal pessoalmente, com sua assessoria, para anunciar a liberação dos recursos ao prefeito Raimundo Pezão.

“O prefeito Raimundo Pezão foi eleito com a missão de fazer melhoria na educação, na infraestrutura, nas várias políticas públicas deste município”, destaca o deputado Benes Leocádio, acrescentando que já foi prefeito e conhece bem a importância de obras como esta.

Benes Leocádio também disse que é municipalista e que está sempre à disposição dos gestores interessados em fazer o bem ao seu povo. O prefeito Raimundo Pezão, por sua vez, informou que o povo de Umarizal fica grato pelo empenho do deputado por este investimento.

“Como representante do povo, temos muito agradecer ao deputado Benes”, diz.

Ao MH, Raimundo Pezão destacou que o valor de R$ 3.020.885,77 alocados no FNDE é para a construção de uma Creche Pré Escola (Tipo 1). Ele observa que várias outras cidades da região já tinha uma creche deste porte e agora chegou a vez de Umarizal.

O deputado Benes Leocádio destacou ainda que seu mandato “já destinou aproximadamente R$ 4,5 milhões em emendas para Umarizal, distribuídos em ações de educação, infraestrutura (pavimentação) e agricultura. Conte com esse amigo, federal de Umarizal!”, falou.

“Sou consciente, sou prova viva, que o crescimento de um povo, de uma cidade, de uma região, passa essencialmente pela educação. Estávamos devendo isto (IERN e Creche para funcionar em tempo integral), enquanto gestão pública, ao povo Umarizal”, diz.

O prefeito Raimundo Pezão informou também que vai continuar sua busca por mais recursos para investir em Umarizal, em setores específicos, como saúde pública, que, assim como a educação, também passa por necessidades. “Precisamos de um hospital municipal”, diz.