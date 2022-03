Sesap convocados 26 candidatos aprovados no concurso público da saúde de 2018. A nomeação dos profissionais foi publicada na edição desta sexta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE). As nomeações foram possíveis em substituição aos candidatos nomeados que não se apresentaram na chamada de dezembro de 2021. Foram convocados: 2 assistentes sociais, 12 enfermeiros, 1 fisioterapeuta, 1 clínico geral, 1 nutricionista, 2 terapeutas ocupacionais, 7 assistente técnico em saúde.

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) convocou 26 candidatos aprovados no concurso público da saúde de 2018. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O concurso foi regido pelo Edital nº 001/2018 - SEARH/SESAP, prorrogado através do DOE nº 14.702, de 03 de julho de 2020.

As nomeações foram possíveis em substituição aos candidatos nomeados que não se apresentaram na chamada de dezembro de 2021.

Foram convocados: 2 assistentes sociais, 12 enfermeiros, 1 fisioterapeuta, 1 clínico geral, 1 nutricionista, 2 terapeutas ocupacionais, 7 assistente técnico em saúde.

Confira AQUI a lista dos nomeados.

Para abertura do processo de nomeação é preciso: criar o USUÁRIO EXTERNO do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O candidato deve entrar no link https://gti.saude.rn.gov.br/site. Ao final da página, na aba “Área SEI – SESAP/RN”, clicar em “CADASTRAR USUÁRIO SEI EXTERNO”.

Após a criação do usuário externo, o candidato deve clicar em “SOLICITAR LIBERAÇÃO PARA ACESSO SEI EXTERNO RN” e em seguida selecionar a opção “Solicitação Liberação Individual SEI Externo”, para que seu usuário seja liberado.

Após esta etapa é preciso escanear os documentos constantes no Anexo 1 da publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), e enviar o arquivo em PDF para o email: efetivossesaprn@gmail.com, com o ASSUNTO “ABERTURA DE PROCESSO DE NOMEAÇÃO” e informar na mensagem os telefones atualizados para, após o processo ser aberto, ser avisado quanto à assinatura da posse e respectiva lotação.