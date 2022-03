O belo do inverno e o espetáculo da primavera em Galway, na Irlanda

As estações do ano aqui na Irlanda, como bem mostra as imagens, são bem definidas, diferentemente do Brasil, que basicamente só se observa período chuvoso, quando tem, e não chuvoso, no caso, quase sempre. A vegetação muda bastante conforme as estações, de galhos secos que parecem sem vidas à plantas totalmente verdes, com flores, um espetáculo da natureza.

No dia 1 de março, segundo o calendário meteorológico, terminou o inverno (foto acima) e começou a primavera (foto abaixo), que vai até o final de maio. As estações do ano aqui na Irlanda, como bem mostra as imagens, são bem definidas, diferentemente do Brasil, que basicamente só se observa período chuvoso, quando tem, e não chuvoso, no caso, quase sempre.

Nesta região da Europa (países baixos), o verão começa em junho e termina em agosto, já o outono começa em setembro e termina em novembro e o "famigerado" inverno vai de dezembro a fevereiro.

A vegetação muda bastante conforme as estações, de galhos secos que parecem sem vidas à plantas totalmente verdes, com flores, um espetáculo da natureza.

A Irlanda é um país de clima temperado, com ar úmido e frio, pois está cercado pelo oceano, com temperaturas média de 16°C no verão e, no inverno, na casa de 3°C. Na primavera também é frio. Neste sábado, 5, amanheceu -1°, com sensação térmica de -3°.

A vegetação do país frio, em se comparado ao nordeste brasileiro, minha terra natal, é basicamente composta por pastagem e pântanos, este último que gera as famosas turfas que são utilizada para absorver e encapsular hidrocarbonetos, sendo um dos mais avançados produtos do mundo para prevenir e combater derramamentos de derivados de petróleo.

Sobre o foto

O castelo mostrado na foto abaixo é o Abadia de Kylemore (em irlandês: Mainistir na Coille Móire) é um mosteiro beneditino fundado em 1920 nos terrenos do Castelo de Kylemore, em Connemara, Condado de Galway, Irlanda. A abadia foi fundada por freiras beneditinas que fugiram da Bélgica na Primeira Guerra Mundial. A atual Madre Abadessa da Comunidade Beneditina é Máire Hickey ( Wikipedia).