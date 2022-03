Governo faz levantamento topográfico da Dehon Caenga, em Grossos

Na manhã desta terça-feira (22), técnicos da prestadora de serviço da CLC, empresa contratada para executar obras de recuperação da RN Litorânea Dehon Caenga, realizaram o levantamento topográfico e marcações no trecho de 4km entre a prainha de Grossos e a comunidade de Barra, que será totalmente restaurado pelo Governo do Estado.

Segundo um dos técnicos, a restauração deve começar nos próximos dias. A assinatura da ordem de serviço de recuperação da litorânea Dehon Caenga, foi assinado pela Governadora no dia 14 de dezembro, com previsão de iniciar a obra em 15 dias.

De acordo com o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Manoel Marques a empresa já está autorizada para iniciar os estudos de viabilidade da obra.

“A respeito da recuperação da litorânea Dehon Caenga, quero tranquilizar a população e dizer que o trecho demanda estudos para fazer com que a gente faça uma obra que dure, então a CLC contratou uma empresa de projetos, a ATP Engenharia para estudar e projetar a melhor solução para esse trecho da rodovia, todos sabem que o trecho está sobre área de mangue e sempre apresentou esses problemas de buracos, queremos fazer algo que dure, e não que daqui a seis meses o problema volte, então pedimos paciência, o interesse do Governo do estado é o mesmo da população, que esta rodovia seja recuperada o mais rápido possível para deixar de causar os transtornos à população de Grossos”, explicou o diretor.

A obra terá o investimento de 1,6 milhões para recuperação da manta asfáltica. A restauração é necessária pois o longo período sem manutenção, acumulado por gestões anteriores, faz com que, atualmente, não se possa mais executar serviços de conservação, como a operação tapa-buracos, pois o pavimento chegou a um nível de criticidade que é preciso refazer as vias. É o caso da RN Dehon Caenga em Grossos.

A prefeita de Grossos Cinthia Sonale destaca a importância da estrada para o desenvolvimento do turismo no município. “A recuperação da litorânea Dehon Caenga é reivindicação antiga dos moradores e muito importante para o turismo da nossa cidade, com esse trecho recuperado todos saem ganhando, em especial a população de Grossos e os turistas que terão um melhor acesso as nossas praias e nossos destinos turísticos. Cobramos da governadora e vamos continuar acompanhando para que essa importante via de acesso a Grossos seja recuperada”, disse a prefeita.

A população de Grossos espera ansiosa pelo início da obra, que tem causado grandes transtornos e prejuízos aos turismo e comércio local.