Irlanda acaba com restrições e o número de casos de covid-19 volta a crescer

Ao apresentar sintomas de COVID, a pessoa pode solicitar kits de antigen (vem com 5 kits) ao governo, que faz a entrega no dia seguinte (dias uteis). Ou pode comprá-lo nas farmácias. Sendo positivo, a pessoa deve informar ao governo pelo site e ficar em casa por 7 dias. Durante este período, o cidadão pode solicitar online o auxílio do governo no valor de 350 euros por semana