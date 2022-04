RN tem mais de 13 mil candidatos inscritos no PSS do IBGE; 3.364 vagas foram abertas no estado

Serão aplicadas no próximo domingo (10) as provas do processo seletivo simplificado (PSS) do Censo Demográfico 2022. Os candidatos às vagas de recenseador farão a prova no período da manhã. Já os candidatos a agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) no período da tarde.

O cartão de confirmação da inscrição com o local de prova foi disponibilizado para consulta na segunda-feira (4), e pode ser acessado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção.

Esse é um dos concursos mais aguardados visando o Censo Demográfico 2022, tanto para o público interessado, em razão da quantidade de vagas disponibilizadas e oportunidades em todo o país, quanto para as próprias atividades censitárias do IBGE, já que é mais um ato que marca a aproximação do início da operação.



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PROVA

No dia da prova, o candidato deve levar o comprovante de inscrição, um documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de cor preta ou azul, fabricada em material transparente. O IBGE recomenda que o candidato conheça o local com antecedência e chegue, pelo menos, uma hora antes do início da prova.

O candidato deverá seguir os protocolos sanitários contra a Covid-19 estabelecidos por cada município e informados no cartão de confirmação da inscrição. O candidato que descumprir as orientações previstas no edital será eliminado do processo seletivo.

A prova para recenseador será aplicada às 9h (horário de Brasília) e terá três horas de duração. Já os candidatos a ACM e ACS farão as provas no período da tarde. Elas serão aplicadas às 14h30 (horário de Brasília) e terão duração de três horas e trinta minutos.

NÚMERO DE INSCRITOS E DEMANDA NO RN

Foram 13.850 inscritos no total para os dois cargos, sendo 7.969 para as vagas de recenseador e 5.881 para concorrer aos cargos de agente censitário.

Tendo em vista a importância disso, foi preparado um detalhamento do número de inscritos e demanda (número de inscritos dividido pelo número de vagas disponibilizadas) dos municípios do RN.

Natal, Mossoró e Parnamirim lideraram o número de candidatos em todos os cargos. Pedra Preta (3), Tibau (3), Parazinho (4) foram os municípios com o menor número de inscritos para o cargo de recenseador.

Os dois últimos também são responsáveis pela menor demanda registrada no estado, que foi igual a 1. As maiores demandas foram de Paraná (11,67) Riacho de Santana (10,33), São Francisco do Oeste (10).

Em relação ao edital de ACM e ACS, Janduís foi a cidade com o menor número de inscritos (4), seguida por Coronel Ezequiel e Espirito Santo, ambas com 5.

Na demanda, as menores ficaram por conta de Espirito Santo (2,5), Janduis (4) e Maxaranguape (4,5). As maiores demandas foram Portalegre (28), Apodi (24,4) e Umarizal (24).

SÃO MAIS DE 3 MIL OPORTUNIDADES EM TODO O RN

O IBGE vai selecionar 3.364 servidores temporários para o Censo no RN, sendo 2.931 para recenseador, e 151 para agente censitário municipal e 284 para agente censitário supervisor. As vagas estão distribuídas nos 167 municípios para recenseador, e em 127 municípios para agente censitário.

Os recenseadores do IBGE atuam diretamente na coleta das informações, entrevistando os moradores dos domicílios. Já o ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

As vagas de agente censitário tiveram inscrição única. Ao candidato com melhor classificação na prova, será oferecida a vaga de ACM. Os demais terão direito às vagas de ACS, de acordo com a ordem de classificação.

Os candidatos puderam se inscrever nos dois processos seletivos, já que as provas para recenseador serão realizadas no turno da manhã e para agente censitário à tarde. No ato da inscrição, os candidatos também puderam escolher a área em que desejam trabalhar.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte a aplicação das provas, 11 de abril, no site da FGV. O resultado final está previsto para 20 de maio.