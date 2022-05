PMM convoca professores aprovados no PSS da educação; esta é a 8º convocação de aprovados. A convocação consta na edição do JOM desta segunda-feira (2). Os docentes convocados irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais nas disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia, História e Ciências. A primeira chamada do Processo Seletivo Simplificado (PSS) aconteceu em 14 de outubro do ano passado. Desde então, a Prefeitura de Mossoró já convocou 360 candidatos aprovados, incluindo a publicação desta segunda; veja a lista com os nomes.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), publicou mais um edital de convocação de professores temporários. O documento consta no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) desta segunda-feira (2).

Esta é a oitava convocação dos candidatos aprovados. Foram convocados 17 professores. Os docentes convocados irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais nas disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia, História e Ciências.

A primeira chamada do Processo Seletivo Simplificado (PSS) aconteceu em 14 de outubro do ano passado. Desde então, a Prefeitura de Mossoró já convocou 360 candidatos aprovados, incluindo a publicação desta segunda-feira (2).

Os convocados terão até esta quarta-feira (4) para comparecer à Secretaria Municipal de Administração para apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:

- Foto 3x4;

- Cópia, com apresentação do RG original para conferência, ou de documento equivalente, de valor legal, com fotografia;

- Cópia, com apresentação do CPF original para conferência, ou do Comprovante de Inscrição no CPF, impresso a partir do endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou emitido pela entidade conveniada, no ato da inscrição, desde que acompanhado de documento de identificação do inscrito;

- Título de Eleitor;

- Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no endereço eletrônico www.tse.gov.br;

- Quitação de Serviço Militar (para o sexo masculino);

- PIS/PASEP. Caso não tenha, providenciar o cadastro;

- Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS emitida pelo MTPS (Frente e qualificação);

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Comprovante de Escolaridade compatível com o cargo;

Diploma/Certificado/Declarações dos Cursos de Graduação e/ou Técnico;

Diploma/Certificado/Declarações dos Cursos de Especialização apresentados no certame;

Diploma/Certificado/Declarações dos Cursos de Mestrado apresentados no certame;

Diploma/Certificado/Declarações dos Cursos de Doutorado apresentados no certame;

- Laudo da Perícia Médica (para os cargos correspondentes às pessoas com deficiência);

- Certidão de nascimento dos filhos menores, com caderneta de vacinação (para os menores de 6 anos), comprovante de escolaridade (até 14 anos);

- Declaração de não acumulação de cargo público, conforme Anexo;

- Declaração de acumulação de cargo público e/ou acumulação legal, conforme Anexo II;

- Declaração de compatibilidade de horário, conforme Anexo III;

- Declaração de não ter sido contratado pelo município de Mossoró nos últimos 24 meses, conforme Anexo IV;

- Declaração de não ter sofrido nenhuma penalidade por prática de improbidade administrativa no exercício de função pública nas esferas federal, estadual e municipal; conforme Anexo V;

- Declaração de inexistência de parentesco; conforme Anexo VI;

- Declaração de encargos de família para fins de imposto de renda; conforme Anexo VIII;

- Declaração de bens e valores; conforme Anexo IX;

- Declaração de que não é aposentado por invalidez; Anexo X;

- Certidão negativa de antecedente criminal (estadual);

- Certidão negativa de antecedente criminal (federal);

- Comprovante de Residência (água, energia, telefone) em nome do convocado ou, caso no nome de terceiros, apresentar junto declaração do proprietário ou contrato de aluguel.

Consta na convocação que a partir da data da entrega da documentação completa, e, não havendo vedações para a contratação, convocado o candidato a se apresentar, o prazo para o início do exercício do servidor será imediato, não cabendo prazo para apresentação ao exercício.

O candidato que não se apresentar para assinatura do contrato, no prazo de 24h após o contato que será realizado por e-mail e por telefone, está automaticamente eliminado.

Confira neste link http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2022/05/02/jom-no-664/ o nome dos convocados.