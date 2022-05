Fátima visita obras de recuperação da estrada Dehon Caenga, entre Tibau e Grossos

“Um sonho realizado”. A afirmação de Maria Antônia, moradora do município de Grossos, reflete o esforço do Governo do Estado com a execução do Plano de Recuperação de Estradas em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

Nesta terça-feira (03), a governadora Fátima Bezerra fez visita à obra num trecho de 5 km da estrada de acesso que liga os municípios de Grossos e Tibau.

Na ocasião, a governadora também assinou a ordem de serviço para recuperação de 2 Km da avenida Leste Oeste, em Mossoró, investimento em torno de R$ 2 milhões, anunciado ontem (2), durante solenidade na CDL.

“Fazer essas obras de recuperação significa melhorar os acessos, a mobilidade, trazendo desenvolvimento econômico e social, porque esse é um governo que cuida das pessoas”, avaliou a chefe do Executivo estadual.



Durante visita à estrada Dehon Caenga, a governadora ressaltou a importância da rodovia que liga os municípios de Grossos e Tibau.

“Não há nada mais gratificante do que transformar sonhos em realidade. E é disso que se trata aqui. Essa comunidade lutava há muito tempo pela restauração dessa importante rodovia, imprescindível para que a gente possa fomentar o desenvolvimento econômico, inclusive com incentivo ao turismo, dado o potencial de beleza dessa região.”

Com investimento de R$ 1,8 milhão, o prazo de conclusão está previsto para os próximos 15 dias e deve melhorar o tráfego, o transporte de sal, o escoamento de produções, gerando mais empregos e promovendo o desenvolvimento do RN.

“Em nome de toda a população, agradecemos à governadora Fátima Bezerra por direcionar recurso tão importante e que vai beneficiar a economia local e de toda a região da Costa Branca”, disse a prefeita de Grossos, Cíntia Sonale.

Segundo a diretora geral do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Natércia Nunes, depois de mais de uma década sem serviços de manutenção e recuperação, o Governo realiza a obra. “Isso representa muito para a comunidade, para o turismo e o desenvolvimento da região”, pontuou.

Em Mossoró, a governadora assinou a ordem de serviço para início da obra de restauração da avenida Leste Oeste. A via, de aproximadamente 2 km, liga o centro da cidade aos bairros do chamado Grande Alto de São Manoel.

“A Leste Oeste não é uma rodovia qualquer, ela é muito importante para a mobilidade urbana de Mossoró, para o desenvolvimento da cidade e para a própria região Oeste. Nós vamos investir mais de R$ 2 milhões na restauração dessa importante via”, afirmou Fátima Bezerra.

Serão feitos serviços de recuperação e reforço de base e recapeamento asfáltico. A obra trará mais fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas e cidadãos. Com prazo de execução de 30 dias, o serviço deve estar pronto para o Mossoró Cidade Junina, uma das maiores festas de São João da região Nordeste.

“Se trata de uma obra importantíssima. Vamos fazer uma restauração completa dessa rodovia, substituindo inclusive parte do solo, que hoje é inadequado para esse fluxo, fazendo todo revestimento novo, sinalização vertical e horizontal trazendo segurança e funcionalidade à comunidade de Mossoró”, explicou o secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho.

Os serviços são referentes ao Plano de Conservação de Estradas Estaduais, que prevê investimentos com recursos próprios de R$ 47,8 milhões no ano de 2022 em serviço de recuperação de pequenos trechos críticos das rodovias do RN, relativo ao DER-RN. No ano passado, foram recuperadas rodovias estaduais em todas as regiões do estado.

Acompanharam a governadora, os secretários de Estado Alexandre Lima (Sedraf) e Daniel Cabral (Comunicação), e a secretária adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista.

Presentes à agenda: a deputada estadual Isolda Dantas e o deputado Bernardo Amorim; o vice-prefeito de Mossoró, João Fernandes; o vice-prefeito de Almino Afonso, Avanilson Carlos; o vice-prefeito de Baraúna, Marco Antônio; a reitora e o vice-reitor da UERN, Cicília Maia e Chico