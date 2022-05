Secretaria de Saúde do RN realiza nova convocação de servidores temporários

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) segue com sua política de reforço e ampliação dos serviços à população do Rio Grande do Norte.

Foram convocados 236 servidores temporários, que irão trabalhar nas principais unidades da rede pública estadual.

A convocação faz parte do edital de Processo Seletivo para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público Nº 001/2022, publicado no Diário Oficial.

Serão contratados para a Região Agreste onze (11) médicos clínicos gerais e dois (02) médicos intensivistas; para a Região Oeste serão onze (11) médicos clínicos gerais e vinte (20) técnicos em enferrmagem; para o Mato Grande, sete (07) médicos clínicos gerais e um (01) médico intensivista adulto.

Para o Seridó: onze (11) médicos clínicos gerais e dois (02) técnicos de enfermagem. Na Região Potengi-Trairi nove (09) médicos clínicos gerais, no Alto Oeste mais onze (11) médicos clínicos gerais e vinte e três (23) técnicos em enfermagem e na região do Vale do Açu serão (09) médicos clínicos gerais.

A região com maior convocação é a Metropolitana: três (03) arquitetos para atuar na área de sistema de saúde e arquitetura hospitalar, trinta e um (31) médicos clínicos gerais, um (01) médico intensivista adulto, cinco (05) médicos intensivistas pediátricos, oito (08) nefrologistas, um (01) neonatologista, quatro (04) neurologistas, quarenta e um (41) técnicos em enfermagem, nove (09) técnicos em enfermagem para atuação na UTI Neonatal e dezesseis (16) técnicos em biodiagnóstico.

As informações sobre a lista de convocados, além dos exames necessários para a admissão no cargo e documentação solicitada pode ser acessada através do link do Diário Oficial.