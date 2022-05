Governo do RN convoca 400 aprovados no concurso da Polícia Civil para curso de formação

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte (Sesed) convocou 400 aprovados no concurso da Polícia Civil para o curso de formação.

A lista com os nomes dos convocados foi publicada na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo, foram convocados 300 candidatos ao cargo de Agente de Polícia Civil Substituto, 50 ao cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto e 50 ao cargo de Escrivão de Polícia Civil Substituto.

As matrículas dos convocados poderão ser realizadas entre os dias 16 e 20 de maio de 2022, por meio do site da ACADEPOL ou presencialmente, no auditório da Polícia Civil, localizado na Avenida Interventor Mário Câmara, nº 3532, Cidade da Esperança, Natal/RN.

O Curso de Formação Profissional deverá ocorrer no período de 06 de junho a 31 de agosto de 2022, podendo se estender por critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas exclusivamente através de mensagem de texto para o número (84) 98144-9067 enviadas pelo aplicativo WhatsApp .

Veja AQUI a lista com os nomes dos convocados e o edital completo.