Prefeito vai construir ponte no acesso a região que produz arroz vermelho em Apodi

Obra vai custar R$ 1,5 milhão, recursos oriundos de emendas parlamentares com contrapartida de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Apodi. Prestigiaram o evento o presidente da Assembleia do RN, Ezequiel Ferreira, deputado Walter Alves, ex governador Garibaldi Alves, deputado Rafael Motta, entre várias outras autoridades. Os agricultores do Vale do Apodi elogiaram a iniciativa pediram apoio para baratear a produção de arroz vermelho.

O prefeito Alan Silveira (MDB), de Apodi, assinou ordem de serviço na noite desta sexta-feira, 13 de maio de 2022, para a construção da ponte para permitir o acesso a região do Vale do Apodi que produz o famoso arroz vermelho.

A ponte, orçada em R$ 1,5 milhão, vai beneficiar mais de cinco mil famílias da região. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares e da arrecadação própria. A solenidade contou a presença de diversas autoridades do Rio Grande do Norte.

Entre os presentes, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), o ex governador Garibaldi Alves, o deputado Walter Alves, o deputado Rafael Motta, entre outras autoridades da região do Apodi. Ezequiel e comitiva passaram pela cidade de Martins.

Na ocasião, o prefeito Alan Silveira falou: "Momento histórico para os moradores do Vale. Demos a ordem de serviço da ponte de concreto da Região do Vale, investimento no valor de mais de R$ 1,5 milhão. Também entregamos dois veículos que irão servir a população. O trabalho não para", falou o Prefeito Alan.

Em contato com o MH, o prefeito Alan Silveira destacou a viagem que realizou a Brasília semana passada, que conquistou mais recursos para Apodi.





A ponte, juntamente com uma passagem molhada já existente, é o que permite o acesso a região do Vale do Apodi, onde é produzido o famoso arroz vermelho, no período de inverno, e é praticado agricultura irrigada (água boa no subsolo) nos períodos de estiagem.

A produção não é maior, “devido a disparada de presos dos insumos e o baixo preço ofertado aos produtores pelo arroz”, diz o agricultor Genivan Oliveira, que enaltece a importância da ponte para o deslocamento dos moradores da comunidade a área urbana, principalmente nos dias de emergência de saúde e transportes escolares.





Para este ano, os agricultores esperam mais pelo menos 30 dias de chuva, mesmo que não seja intensa, para conseguir fazer uma boa coleta de arroz vermelho. É o que diz o produtor rural Claudio de Milton, outro trabalhador que também elogia a iniciativa da gestão municipal de buscar recursos para construir a “sonhada ponte”.

O acesso a comunidade, atualmente, é por uma ponte improvisada de tocos, feita pelos próprios moradores. A passagem de carros pelo local é considerada perigoso, em especial a noite, devido a ponte de madeira ser estreita e está se desmanchando, devido às chuvas.

As autoridades presentes, Garibaldi Alves, Walter Alves, Rafael Motta e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, elogiaram a gestão de Alan Silveira, em suas falas, tanto na solenidade, como em contato com o MH.

Em contato com o MH, Ezequiel falou que vai conversar com partido para definir se apoia a reeleição de Fátima Bezerra ou não e elogiou a gestão do prefeito Alan Silveira.





“O prefeito Alan Silveira entra para a história como o maior gestor de Apodi. Jovem, com visão futura realizará uma obra que vai contribuir com o direito da população ir e vir. Vai permitir a ligação das comunidades em definitivo”, salientou Ezequiel durante fala na solenidade realizada na sede da Associação do Sítio Juazeiro 1, zona rural de Apodi.

Além do prefeito Alan, vereadores e secretários municipais, lideranças políticas, a solenidade contou ainda com as presenças dos deputados federais Walter Alves (MDB) e Rafael Motta (PSB). O ex-governador Garibaldi Filho (MDB) também esteve no evento.

O deputado federal Walter Alves falou sobre a aliança do PMDB com o PT pela reeleição de Fátima Bezerra e também enalteceu a gestão do prefeito Alan em Apodi.





Garibaldi Alves, além de elogiar a gestão de Alan Silveira, disse ao MH que está muito feliz em poder voltar a ter contato direto com os eleitores depois de 2 anos de pandemia e confiante que vai voltar ao Poder Legislativa nacional. Ele disse que a o PMDB está abraçado com a campanha de reeleição da governadora Fátima Bezerra.





Ezequiel também prestou contas das ações e obras que tem ajudado através de seu mandato à gestão municipal em Apodi. Na pandemia conseguiu 200 mil para custeio na saúde, 8 mil litros de álcool a 70%, 2 mil máscaras e diversas cestas básicas. Atendendo o pedido do prefeito Alan, viabilizou cerca de R$ 1 milhão para pavimentação e drenagem de várias ruas, nova viatura para a Polícia Militar e a perfuração de 13 novos poços tubulares, além da instalação completa de seis poços.

Uma escavadeira hidráulica também foi destinada ao município do Médio Oeste. Uma luta do deputado Ezequiel também permitiu a colocação de Apodi no Circuito de Exposição do Estado. Além disso, abraçou várias lutas como: as UTI's do Hospital Regional, autonomia financeira da UERN, Campus da UERN em Apodi, Manutenção das nossas estradas RN, Saneamento Básico e expansão da rede de abastecimento pela CAERN, dentre outras pautas.

Em contato com o MH, Ezequiel Ferreira disse que ainda não definiu se apoia a reeleição de Fátima Bezerra ou se vai apoiar o candidato do Governo Bolsonaro. Disse que vai conversar com a bancada do PSDB e tomar a decisão.