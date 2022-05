Resultado de seleção para o Censo 2022 sai nesta sexta, 20; são mais de 3 mil vagas no RN

O IBGE e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam nesta sexta (20) o resultado final da seleção do Censo Demográfico 2022 para recenseador e agente censitário supervisor (ACS) e municipal (ACM). Só nesses cargos, são 3.366 vagas temporárias distribuídas por todos os municípios potiguares.

A partir da divulgação e homologação do processo seletivo, o órgão poderá dar início às contratações dos aprovados.

“O ACM e o ACS são figuras fundamentais na cadeia de execução do Censo, porque eles vão lidar com nosso maior bem: os recenseadores, que são nossos representantes em todos os municípios do RN e do Brasil. Então, o trabalho do ACM e ACS é garantir que a coleta seja feita com qualidade, transmitir o conhecimento para o(a) recenseador e permitir que nós demos conta do trabalho da melhor forma possível.”, disse Rogério Campelo, coordenador Operacional do Censo 2022 no Rio Grande do Norte.

Desse total, 2.931 vagas são para recenseador, profissional que vai de casa em casa fazer entrevistas com moradores. Para coordenar diretamente o trabalho dos recenseadores, existem 284 vagas de agente censitário supervisor.

Também há 151 vagas para agente censitário municipal, responsável pelo Censo nos municípios. São 206.891 vagas no país.

As funções de agente censitário supervisor e agente censitário municipal tiveram inscrição única em cada município ou grupo de municípios.

Dessa forma, o candidato melhor colocado no concurso poderá optar pela vaga de agente censitário municipal. Os demais ficarão com as vagas de supervisor conforme a posição de cada um e o quantitativo de vagas oferecidas.

TREINAMENTO

Logo depois da divulgação dos resultados, os agentes censitários municipais e supervisores deverão iniciar um treinamento online. O treinamento presencial ocorrerá entre os dias 06 e 15 de junho em vários municípios.

Nesta etapa, todos os agentes censitários estarão na condição de contratados para o Censo 2022.

Os aprovados para recenseador também poderão iniciar o treinamento online logo depois da divulgação do resultado final. A fase presencial será entre 18 e 22 julho.

Neste caso, o treinamento é eliminatório e classificatório. Para ser aprovado, o candidato deve atingir pelo menos metade dos pontos no teste final e ter 80% da presença no treinamento.

Haverá uma ajuda de custo para os candidatos que obtiverem pelo menos 80% de presença no treinamento presencial. Os locais serão divulgados no site do Censo 2022.

PREPARAÇÃO

Dentro do IBGE, os meses de abril e maio foram de preparação para receber os mais de 3 mil servidores aprovados no processo seletivo finalizado nesta sexta-feira.

Treinados em regime de internato entre os dias 2 e 13 de maio, 60 servidores vão espalhar a metodologia e técnicas do Censo entre os recém-aprovados(as).

“A equipe foi bem preparada e o conceito foi bem aplicado. Os instrutores se destacaram e receberam boas recomendações dos observadores que vieram aqui acompanhar o trabalho sobre a desenvoltura na aplicação dos conceitos e a atenção com a própria equipe. Sinto que a equipe está preparada.”, avaliou Campelo.

Além de servidores públicos efetivos, a equipe preparada nessa etapa centralizada do treinamento é composta por analistas censitários, coordenadores censitários de subárea e agentes censitários operacionais.

Todas essas vagas vêm sendo ocupadas desde 2019 com o intuito de planejar a estrutura da maior pesquisa brasileiro em território potiguar.

No início de 2022, o IBGE também realizou também processo seletivo para os agentes censitários de administração e informática. Contratados a partir de 26 de maio, esses servidores auxiliarão o trabalho nas bases do Censo em cada subárea de municípios.

Censo 2022: vagas temporárias no RN

3.479 vagas no total

- Contratados

8 analistas censitários

32 coordenadores censitários de subárea

36 agentes censitários operacionais

- A contratar

37 agentes censitários de administração e informática

151 agentes censitários municipais

284 agentes censitários supervisores

2.931 recenseadores

Veja o resultado final dia 20 de maio:

Recenseador:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10

Agentes censitários municipal e supervisor:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09