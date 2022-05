Inscrições para o concurso da Polícia Científica de Alagoas seguem abertas

Seguem abertas as inscrições do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Polícia Científica do Estado de Alagoas.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 242 vagas para cargos de nível superior e médio, com remunerações que variam de R$ 2.760,83. a R$ 9.646,81.

As vagas de nível superior são para os cargos de Papiloscopista, Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Perito Odontolegista; já para nível médio as vagas são na área de Auxiliar de Perícia e Técnico Forense.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site da Cebraspe, banca responsável pela realização do concurso, até às 18h do dia 24 de junho de 2022.

A taxa de inscrição, no valor de R$ R$ 200,00, para cargos de nível superior, e de R$ 95,00, para cargos de nível médio, deve ser paga até o dia 28 de junho.



As provas estão previstas para serem realizadas no dia 31 de julho de 2022.

Ao todo, o concurso será composto por três etapas:

A primeira etapa será composta das seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior.

A segunda etapa compreenderá a investigação social, de caráter eliminatório. Enquanto a terceira etapa compreenderá o curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Veja AQUI o edital completo.

Confira abaixo os cargos e vagas disponíveis: