Sem fila, solicitações por cirurgias ginecológicas estão sendo prontamente encaminhadas

A Prefeitura Municipal de Mossoró zerou na última quarta-feira (15) a fila de cirurgias ginecológicas existente no município há cerca de seis anos. Mais de 400 procedimentos foram realizados no período de 1º de outubro de 2021 até aquela data. Máxima Milliane, gerente executiva da Central de Regulação de Mossoró, explicou que não há mais espera para as mulheres realizarem a cirurgia. Segundo ela, entre a solicitação e a consulta pré-cirúrgica, o pedido é realizado em poucos dias.