Descubra o que usar na praia para ficar elegante

Melhor do que viajar para praia, é viajar para lá e arrasar nos looks praianos. Tudo bem que para aproveitar o sol, a areia e o mar, as roupas mais indicadas são os maiôs e os biquínis, entretanto, imagina que você quer caminhar à beira-mar à noite ou quer sair com seu parceiro, família e amigos? O look precisa estar em dia!

Pensando nisso, aqui vão dicas de roupas que você pode usar com os biquínis durante o dia e dicas de roupas para passeios. Tudo isso garantindo elegância, hein?! Confira!

Elegância com os biquínis

Durante o dia, embora algumas pessoas não acreditem, é possível combinar e alinhar a elegância com biquínis e outras peças e acessórios. Algumas pessoas usam tangas, mas há outras opções ainda melhores. Se ainda não conhece, este é o momento ideal para conhecer. Veja:

1. Kaftan:

O Kaftan é uma peça soltinha e confortável, que esconde as duas partes dos biquínis e garante estilo, elegância e versatilidade. Pode ser encontrado curto ou longo, da maneira que você preferir.

2. Saída de banho:

Tão famosas quanto às tangas, as saídas de banho são muito mais elegantes e estilosas que as tradicionais tangas femininas. São soltinhas e confortáveis, permitindo que você faça caminhadas durante o dia ou use na areia. A saída de praia é perfeita para os dias na piscina também.

3. Cardigã

Os cardigãs estão muito em alta e dentro da moda praia não seria diferente. Além de muito elegante, os modelos são bem confortáveis e estilosos. Podem ser usados na praia, em casa ou em qualquer lugar onde você esteja.

Não se esqueça dos acessórios

Para fechar com chave de ouro, os acessórios são peças primordiais na composição de looks, principalmente se eles forem looks de praia. Veja o que não pode faltar na sua bolsa:

1. Óculos de sol;

2. Chapéu;

3. Lenços.

Acessórios como tornozeleiras, brincos, mix de colares ou búzios também são apropriados para a ocasião, mas tome cuidado para não oxidá-las na água salgada.

O que usar para um passeio na praia de dia

Se está pensando em curtir um passeio na praia de dia, seja uma caminhada ou um evento casual, o look certo é o vestido.

Claro que, para além dos vestidinhos, você tem a opção de usar shorts jeans, croppeds e T-shirts, entretanto, o vestido, principalmente os mais estampados, passam uma ideia melhor de verão e elegância. Não importa o dia nem o horário.

Para complementar ainda mais o look, os acessórios não podem ficar de fora. Coloque-os e arrase!

Outra ideia é investir em conjuntinhos de top e shorts, pois eles são perfeitos para esta ocasião e são as principais tendências do verão.