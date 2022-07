Com edital republicado, concurso da Fundase/RN terá 577 vagas para cargos de nível médio e superior

O edital do concurso público para o provimento de cargos efetivos na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase) foi republicado na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial do Estado.

Agora, são 577 vagas para cargos de nível médio e superior, distribuídas entre Natal/Parnamirim, Mossoró e Caicó.

As inscrições já estão abertas e seguem até às 23h59 do dia 11 de agosto pelo site do Instituto AOCP, banca responsável pela organização do certame. As taxas são de R$ 80 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

As oportunidades são para os cargos de analista socioeducativo (61) – com vagas para profissionais graduados nas áreas de Psicologia (23), Serviço Social (23) e Pedagogia (15); agente socioeducativo (420), analista socioeducativo administrativo (02) – com vagas para profissionais das áreas de Contabilidade (01) e Análise de Sistemas (01); técnico de nível superior (39) e técnico de nível médio (55). Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I do edital do concurso.



As remunerações iniciais serão de R$ 2.363,09 para o cargo de técnico de nível médio, R$ 2.844,10 para os agentes socioeducativos, R$ 3.570,95 para técnicos de nível superior, R$ 3.768,73 para o cargo de analista socioeducativo administrativo e R$ 3.967,09 para os profissionais que vão ocupar as vagas de analistas socioeducativos.

O processo de seleção será realizado em diversas etapas, conforme cronograma. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nos municípios de Natal, Mossoró e Caicó na data provável de 18 de setembro de 2022.

A seleção dos cargos de analista socioeducativo, analista administrativo e técnico de nível superior contará com provas objetiva (conhecimentos gerais e específicos) e discursiva, de avaliação de títulos, investigação social e exame toxicológico.

Já os futuros agentes socioeducativos passarão pelas mesmas etapas mais teste de aptidão física e curso de formação. O certame para os cargos de técnico de nível médio, entretanto, terá apenas prova objetiva, investigação social e exame toxicológico.

O concurso tem prazo de validade de dois anos a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado da Administração da Fundação de Atendimento Socioeducativo.

Confira o edital republicado AQUI.