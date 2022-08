Inscrições abertas para o concurso público da Câmara Municipal de Grossos

A Câmara Municipal de Grossos, no Rio Grande do Norte, abriu as inscrições para o Concurso Público, visando o preenchimento de vagas para o quadro de servidores efetivos. A banca responsável pelo certamente será a Fundação Vale do Piauí – FUNVAPI.

A inscrição pode ser efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: www.funvapi.com.br, desta quarta-feira (3), até às 23h59min do dia 21 de agosto de 2022.

Há vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 1.212.00 a R$ 3.500.

Veja o quadro de vagas abaixo:





A tava de inscrição no concurso deverá ser paga até o dia 22 de agosto. Os valores são de R$ 70,00 para cargos de Nível Fundamental, R$ 76,00 para Nível Médio e de R$ 100,00

para Nível Superior .

O concurso constará de duas etapas, sendo a primeira realizada por meio de uma prova objetiva para todos os cargos e uma prova de títulos para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para acontecer no dia 25 de setembro, das 8h às 12h, no município de Grossos.

Veja o edital completo AQUI.