Comissão da AL autoriza a concessão de subsídio econômico a empresas de transporte público

O Projeto de Lei, aprovado nesta terça-feira (18) na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, é de iniciativa do Governo do Estado. O relator Francisco do PT explicou que “a matéria pretende manter o valor da tarifa cobrada ao usuário, evitando possíveis aumentos, bem como auxiliar as empresas nas dificuldades enfrentadas nesse importante ramo de prestação de serviços”.