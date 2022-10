Campanha de Negociação de débitos da Caern já resultou em R$ 4,1 milhões em quinze dias

A Campanha de Negociação de débitos da Caern teve início no dia 10 de outubro e, até a manhã desta terça-feira (25), já chegou ao total de R$4,1 milhões em dívidas negociadas. O valor é resultante da dívida de 2.750 clientes.

Os clientes com débitos, anteriores a julho de 2022, têm condições diferenciadas até o dia 09 de novembro, com dispensa de juros e multas. A negociação pode ser feita nos canais virtuais de atendimento da empresa ou através do atendimento presencial.

O pagamento pode ser à vista ou parcelado em até 60 vezes, desde que o valor da parcela seja de, no mínimo, 50% do valor médio da fatura do imóvel. O parcelamento pode incluir qualquer conta, mas só haverá dispensa de juros e multa para as faturas anteriores a julho.

Débitos negociados anteriormente e não saldados, podem ser incluídos na nova negociação, com a entrada mínima de 10% do total do débito. A negociação também pode ser feita pelo cartão de crédito, sem entrada, com isenção de juros e multas, em até 20 vezes e com parcela mínima de R$ 5.

Este ano, a inadimplência na companhia chegou a 7,21%. São R$ 71,2 milhões de valores em aberto no curto prazo, com faturas vencidas há até 12 meses. Na última campanha de negociação de débitos realizada pela Caern, em maio passado, foram negociados cerca de R$ 9 milhões em dívidas atrasadas.