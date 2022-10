Prefeito Dr. Artur Vale acompanha aula de curso profissionalizante oferecido em parceria com o Senac

O prefeito do município de Governador Dix-Sept Rosado prestigiou, nesta terça-feira (25), o segundo dia de aula do curso básico de Manicure e Pedicure, que foi iniciado na segunda-feira (24) em parceira com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e destacou a importância da oportunidade que está sendo propiciada pela Prefeitura. “Várias pessoas estão tendo essa oportunidade, que é de fundamental importância para o nosso crescimento econômico. Um investimento de trinta e cinco mil reais para que essas pessoas busquem uma oportunidade de emprego e consigam conquistar espaço no mercado de trabalho”, declarou.