CODERN faz entrega oficial do Porto Ilha de Areia Branca ao grupo Intersal

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) entregou nesta terça-feira, 01 de novembro de 2022, o Terminal Salineiro de Areia Branca (TERSAB – Porto Ilha) para o Consórcio Arrendatário Intersal, formado pelas empresas Intermarítima e Salinor. O valor do arrentamento por 25 anos foi de 100 mil reais.

Consórcio Intersal arrenda o Terminal Salineiro de Areia Branca-RN por 25 anos



Os investimentos a serem aplicados no “Porto Ilha” serão de R$ 160 milhões, além de proporcionar mais desenvolvimento econômico e o aumento na geração de empregos. Ao menos é o que se espera da nova gestão.



Em cerimônia no TERSAB, o Diretor-Presidente da CODERN, Carlos Eduardo da Costa Almeida, assinou o TAP (Termo de Aceitação Provisória) com o Diretor da Intersal, Valmir Castro de Araújo.



A Intermarítima e a Salinor estavam representadas, respectivamente, pelos Diretores Ricardo Oliva e Rafael Mandarino, que reconheceram o profissionalismo e seriedade da CODERN na condução de todo o processo de arrendamento e na relação do poder público com o ente privado.



O Diretor-Presidente da CODERN enalteceu a importância da concretização do arrendamento: “É um dia muito importante e de vitória para a CODERN, para o Rio Grande do Norte e para o Brasil.



"Os empregos foram não só preservados como ampliados. Estivemos sempre preocupados com as pessoas, ao mesmo tempo em que olhávamos para a economia e para o futuro. O TERSAB tem um bonito horizonte pela frente”.



O TERSAB (Porto Ilha de Areia Branca) era o único Terminal do Brasil ainda operado pelo Poder Público, sendo necessário anualmente aportes financeiros dos cofres públicos para reparos e ampliação. Com o arrendamento, recebe uma série de investimentos e modernização em sua infraestrutura.



O TERSAB passa a se chamar TSI (Terminal Salineiro Intersal). Até então se chamava de Porto Ilha, por onde é escoado quase toda a produção de sal do Rio Grande do Norte, algo em torno de 6 milhões de toneladas de sal ao ano, para a indústria química do Brasil para outros países, em especial para o uso o sal marinho para degelo, como o leste dos Estados Unidos da América.