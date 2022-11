Canguaretama e Pedro Velho elegem novos prefeitos e vice-prefeitos

Reprodução do TRE-RN

Eleitores de Pedro Velho e Canguaretama voltaram às urnas neste domingo (27), para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos. As Eleições Suplementares foram realizadas após decisões da Justiça Eleitoral, cassando os mandatos dos gestores anteriores.

Em Canguaretama, Wilsinho do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e Fátima do Murim, são os novos prefeito e vice-prefeita, respectivamente. Eles foram eleitos com 54,74% dos votos computados. O resultado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 18h30. O município teve 17.178 votos válidos, 634 (3,5%) nulos e 305 (1,68%) votos em branco.



Em Pedro Velho, Edna Lemos do PSB (Partido Socialista Brasileiro) e Rejane Costa, prefeita e vice-prefeita, respectivamente, foram eleitas com 51,19% dos votos. A apuração encerrou às 18h25, conforme divulgado pelo TSE. O município teve 9.401 votos válidos, 162 (1,68%) nulos e 57 (0,6%) votaram em branco.

Os dois municípios pertencem à 11ª zona eleitoral. Segundo a chefe de cartório Anna Pisco, nenhuma urna precisou ser substituída nos locais de votação e a apuração transcorreu de forma rápida. “A eleição foi considerada muito tranquila. Durante o período de campanha eleitoral, tivemos muitas representações por parte dos partidos. Mas o embate político permaneceu muito mais nas redes sociais do que nas ruas, como constatamos hoje”, disse a juíza da 11ª zona eleitoral, Dra. Daniela do Nascimento Cosmo.

Os eleitos devem ser diplomados no dia 19 de dezembro e ficarão nos cargos até dezembro de 2024. Além de Pedro Velho e Canguaretama, no Rio Grande do Norte, outros quatro municípios também passaram por Eleições Suplementares neste domingo: Tanabi (SP), Maraial (PE), Ibitirama (ES) e Maiquinique (BA).