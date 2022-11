Preso de Justiça é a sexta vítima de assassinato neste final de semana em Mossoró

Crime de homicídio aconteceu na porta da casa da vítima Ronaldo Antonny no bairro Aeroporto II, zona oeste da cidade. A Polícia Militar apurou no local que um homem o matou e fugiu numa Biz. Neste final de semana, a Polícia registrou outras cinco ocorrências de crimes contra a vida na capital do Oeste, um dos finais de semana mais violentos do ano de 2022

O preso de justiça Ronaldo Antonny dos Santos, de 23 anos, foi assassinado a tiros na área de sua residência, no bairro Aeroporto II, zona oeste de Mossoró, no início da noite deste domingo, 27.

As primeiras informações apuradas pela Polícia Militar são de que a vítima Ronaldo Antonny estava em frente de casa quando chegou um homem sozinho, disparou vários tiros de pistola e fugiu numa Biz.

Com pelo menos 3 perfurações no tórax, a vítima Ronaldo Antonny ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. As informações foram confirmadas pelo sargento PM Almeida.

O corpo da vítima foi levado por uma funerária, ainda na noite deste domingo, do Hospital Regional Tarcísio Maia para o Instituto Técnico-científico de Perícia, para passar por exames e identificação oficial.

É mais um caso de Conduta Violenta Legal e Intencional (CVLI), o sexto registrado neste final de semana na capital do Oeste do Rio Grande do Norte.

Assim como todos os outros, deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que trabalha com pouco policiais e apoio técnico para conduzir centenas de investigações de crimes contra a vida.

Veja mais

Ataque desde 1 morto e quatro feridos nas Malvinas, na zona Leste de Mossoró

Jovem é morto no meio da rua no bairro Ouro Negro, zona oeste da cidade

Assassinato no coração da Nova Betânia, bairro nobre de Mossoró

Marceneiro é assassinado no bairro Belo Horizonte, zona sul de Mossoró

Em novo ataque, jovem é morto no bairro Ouro Negro, zona Oeste

Preso de Justiça é morto na porta de casa no bairro Aeroporto II, zona oeste da cidade

Em contato com a imprensa, o sargento PM Almeida chamou a atenção para o fato de que muitos dos casos de assassinatos, a vítima tem envolvimento com o crime, mas que isto não quer dizer que pessoas que não tem envolvimento não estejam sendo assassinadas.

O cidadão que tiver informações que possam esclarecer os assassinatos devem avisar ao 181. Não precisa se identificar!