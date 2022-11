DHM elucida homicídio de carroceiro ocorrido em outubro, no bairro Belo Horizonte. George Lopes de Melo, de 45 anos, foi morto a tiros, em frente a sua residência, por volta das 16h20 do dia 14 de outubro deste ano. A ação foi registrada por câmeras de segurança próximo ao local, as quais a polícia teve acesso. Após a repercussão do caso, Francisco das Chagas de Lima, conhecido por Isac, se apresentou com um advogado na DHM e confessou ser o autor dos disparos. Em seu depoimento, alegou que possuía uma rixa antiga com a vítima e que quando a viu saindo de casa, achou que ela tentaria contra a sua vida, então decidiu agir primeiro. No entanto, o delegado Rafael Arraes disse que as imagens não corroboram com a versão do autor. Concluído, o inquérito do caso já foi remetido à justiça.

O Delegado Rafael Arraes, titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, concedeu entrevista nesta segunda-feira (28) para falar sobre a elucidação do crime de homicídio que vitimou George Lopes de Melo, de 45 anos.

A vítima foi morta por volta das 16h20 do dia 14 de outubro deste ano, no bairro Belo Horizonte. A ação foi registrada por câmeras de segurança próximo ao local, as quais a polícia teve acesso. Após a repercussão do caso, Francisco das Chagas de Lima, conhecido por Isac, se apresentou com um advogado na DHM e confessou ser o autor dos disparos.



Em seu depoimento, o homem alegou que morava perto da vítima e que já possuía uma rixa antiga com ela. Afirmou que, no dia do crime, quando viu George saindo de casa, achou que ele ia tentar matá-lo, então decidiu agir primeiro.

No entanto, o delegado Rafael Arraes disse que as imagens não corroboram com a versão do autor. Que não houve agressão inicial por parte da vítima.

Concluído, o inquérito do caso já foi remetido à justiça, que deverá decidir pela denúncia de Isac, para que este responda pelo crime.