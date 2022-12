Inscrições no concurso do Corpo de Bombeiros do RN são prorrogadas. Inicialmente, as inscrições seriam encerradas nesta quarta-feira (30). No entanto, em virtude das alterações na lei complementar que atualiza os critérios para ingresso nas corporações militares do estado, sancionada pela governadora Fátima Bezerra no dia 24 de novembro, as inscrições foram prorrogadas, podendo ser realizadas até o dia 4 de dezembro. A mudança foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE), que também traz a alteração da idade máxima para ingresso na corporação, que fica estabelecida em 35 anos, bem como a inclusão da graduação em nível tecnólogo.

As inscrições no concurso público para provimento de cargos no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte foram prorrogadas, podendo, agora, ser realizadas até o dia 4 de dezembro.

Inicialmente, as inscrições seriam encerradas nesta quarta-feira (30). No entanto, a prorrogação foi necessária, em virtude das alterações na lei complementar que atualiza os critérios para ingresso nas corporações militares do estado, sancionada pela governadora Fátima Bezerra no dia 24 de novembro.

A mudança foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com o documento, a data final para pagamento da taxa de inscrição passa a ser o dia 5 de dezembro.



Também houve alteração nos critérios estabelecidos para ingresso na corporação por meio do concurso. Agora, a idade máxima passa a ser de 35 anos. Além disso, houve a inclusão da graduação em nível tecnólogo.

O concurso público está disponibilizando 102 vagas para o cargo de soldado e duas vagas para o quadro de Oficial da Saúde, sendo especificamente para médicos, das especialidades de psiquiatria e cardiologia. As provas objetivas e dissertativas serão realizadas no dia 8 de janeiro de 2023.

Os contratados para o cargo de Soldado são remunerados com o valor de R$ 3.929,01. Os futuros nomeados ainda possuem assistência clínica médica e odontológica. Já a remuneração para o cargo de Oficial é no valor de R$ 10.804,77.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Comperve/UFRN, banca realizadora do concurso.

Após a publicação da retificação no DOE, a comperve publicou uma nota informativa que diz: “A Comperve informa que os candidatos que atendam os requisitos da Lei Estadual 4.630/1976, alterados pela Lei Complementar n. 725, de 24 de novembro de 2022, podem realizar a inscrição sem prejuízos. O Edital retificado será publicado em breve para refletir as alterações da Lei 4.630/1976”.