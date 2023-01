Conheça a corretora XLNTrade e todas as suas vantagens

O que é XLNTrade?

XLNTrade é um corretor que lhe permitirá negociar ações e moedas online, com apenas um clique de distância. Com esta ferramenta você pode transformar seu celular em um centro financeiro com ferramentas de negociação extremamente úteis.

Esta ferramenta é extremamente fácil de usar e também inclui todas as ações mais rentáveis ao seu alcance. Com esta plataforma você poderá negociar CFDs sobre as ações das empresas que mais subiram nos últimos anos, como Uber, Amazon, Facebook, Netflix, Alibaba e Google.

XLNTrade oferece a possibilidade de operar utilizando as ferramentas que terá ao seu alcance, mas acima de tudo, oferece-lhe um atendimento totalmente personalizado.

A XLNTrade é uma plataforma segura e regulamentada, onde terá acesso aos principais mercados, poderá utilizá-la a partir do seu telemóvel ou utilizando o computador com ferramentas simples, com as quais terá também disponibilidade para vários idiomas.





Por que usar XLNTrade?

Este corretor oferece-lhe diferentes vantagens competitivas, como levantamentos rápidos, ferramentas de negociação e o centro de formação, ferramentas com as quais aprenderá sobre os mercados globais.

Na XLNTrade você não precisa começar com grandes somas ou muita experiência no mundo dos investimentos, esta plataforma é adaptável para iniciantes, pois oferece guias para aprender sobre a plataforma e o suporte técnico da XLNTrade permite suporte em todos os momentos, até se sentir confortável para operar sozinho.

Da mesma forma, esta corretora também é útil para traders mais experientes que poderão iniciar suas operações imediatamente após o registro.





Comentários XLNTrade

Uma das formas que você pode analisar se um corretor é ideal para você é examinando as opiniões de outros usuários sobre a plataforma, aqui estão algumas:

A primeira opinião sobre a qual vamos falar é a de Adriano, de Lima Peru, este usuário indica que Trading é a atividade perfeita para ele, pois permite que ele ganhe dinheiro enquanto viaja e aproveita sua vida.

Adriano menciona que apenas usando seu telefone e usando alguns minutos de sua vida, ele pode gerar lucros. Frase: "Minha conta bancária nunca esteve melhor."

O segundo testemunho de que vamos falar é o da Fernanda da Cidade do México. Em sua opinião, ele adora poder investir quando quiser e conta que, mesmo no horário de almoço, fez um ótimo negócio vendendo ações do Facebook usando apenas o telefone.

Finalmente falaremos sobre o testemunho de Facundo de Bogotá Colômbia. Facundo relata que a XLNTrade é uma excelente plataforma com ferramentas profissionais que permitem que os traders não deixem nada ao acaso.

Facundo argumenta que desta forma ele tem total controle sobre seus investimentos e graças às informações contidas no XLNTrade, ele pode acompanhar todos os movimentos do mercado em tempo real. Facundo comenta: "É exatamente disso que um investidor profissional precisa".

Como você pode ver, os depoimentos destacam a utilidade da plataforma XLNTrade graças a todas as informações que inclui, mas acima de tudo falam da grande força de ter acesso ao mercado de câmbio a todo momento graças à sua versão web e móvel.





Como funciona o XLNTrade?

XLNTrade é um corretor online que permite a negociação de Forex e CFD. este corretor oferece suporte de treinamento para traders de todo o mundo, que ajudam a obter melhores lucros nos mercados financeiros graças à sua plataforma e aplicativo PROfit.

Com XLNTrade você poderá ultrapassar seus limites com mais de 97 ativos financeiros como: pares de moedas, criptomoedas, ações, commodities e índices.





Vantagens do XLNTrade

Com o XLNTrade você poderá acessar um Broker seguro, pois atende aos mais altos padrões de operação. Além disso, a plataforma é fácil de usar, mas ao mesmo tempo possui ferramentas poderosas para traders profissionais.

Eles fornecem suporte técnico em vários idiomas 24 horas por dia, oferecendo segurança e simplicidade em sua plataforma.

Entre as vantagens oferecidas por este XLNTrade Broker estão spreads apertados mesmo quando o mercado está volátil, execução rápida de negócios, depósito mínimo de $ 200, gráficos em tempo real, opção de visualizar preços em tempo real, ferramentas de gráficos atualizadas automaticamente, depósitos simples e transparentes, saques procedimento: e aceita vários métodos de pagamento de acordo com seu gosto.

Com XLNTrade poderá aceder aos diferentes mercados globais, pois a plataforma oferece uma adaptação aos diferentes estilos de investimento e, sobretudo, uma adaptação às capacidades dos utilizadores, graças às plataformas e aos diferentes tipos de contas.





O que posso negociar com a XLNTrade?

Essa plataforma oferece mais de 200 ativos financeiros, divididos em cinco dos principais ativos que você faz como:

• pares de moedas

• CFDs/futuros

• Matérias primas

• criptomoedas

• Índices





Treinamento constante

A XLNTrade oferece uma variedade de ferramentas de treinamento muito importantes para você ter sucesso no mercado Forex. Esta Corretora disponibiliza-lhe as ferramentas necessárias para aproveitar todos os momentos do mercado, como análises diárias de mercado, alertas de preços em tempo real, calendário económico e, sobretudo, ações de formação personalizadas.

O treinamento oferecido pela XLNTrade permite que você tenha materiais educativos como webinars, cursos de Trading, tutoriais e e-Books para que, dependendo do seu nível, você possa aprender de forma completa e simples.

Da mesma forma, para que você possa praticar todo o seu conhecimento, a plataforma também oferece sessões de treinamento personalizadas com operadores experientes, que o ajudarão a aprender em profundidade as informações necessárias, o que seria extremamente difícil de aprender de outra forma.





Ferramentas de negociação XLNTrade

Entre as ferramentas oferecidas por esta plataforma estão:





Esta ferramenta mostra os movimentos de preço de um ativo em um determinado tempo. Assim, você pode ver como os preços dos ativos mudaram.

Se estiverem subindo, será facilmente visível, graças a um indicador verde, e você poderá distingui-las daquelas tendências que estão caindo quando marcadas por um indicador vermelho. Com esta ferramenta você terá acesso a informações visualmente fáceis de analisar sobre os principais ativos das bolsas de valores como Microsoft, eBay, ações do Google, preços de moedas, euro e dólar, os preços das matérias-primas mais importantes como como o ouro e prata etc.

Gráficos: Os gráficos são uma ferramenta indispensável para todos os traders que desejam analisar os movimentos do mercado para qualificar suas estratégias.

Com os gráficos, você poderá ver uma linha do tempo e um histórico de preços. Um gráfico pode fornecer muitas informações facilmente visíveis, fáceis de interpretar e rápidas. Desta forma, você poderá ver os movimentos dos preços no gráfico, observando se o valor aumentou ou diminuiu durante um determinado período, o que o ajudará a entender os padrões dos preços e identificar as tendências para que você pode escolher de uma maneira melhor, forme sua estratégia.

XLNTrade oferece gráficos do mercado Forex onde você pode ver a evolução dos preços das moedas mais importantes, como o euro e o dólar, as bolsas de valores onde você acessará o histórico dos preços das empresas mais importantes do mundo, como Meta, Google, Amazon, Microsoft, eBay etc.,





Você poderá observar os índices onde terá os dados de: NASDAQ e DOW, além de acesso a matérias primas onde poderá observar todos os movimentos de ouro, prata, alumínio, milho, açúcar, entre outros.



Calendário econômico: Outra ferramenta importante que a XLNTrade oferece é o calendário econômico. O calendário econômico o ajudará a fortalecer sua capacidade de antecipar eventos e, assim, estar preparado para poder operar com sucesso.

Para se tornar um trader profissional você deve ter a capacidade de antecipar eventos e a melhor maneira de fazer isso é estar ciente das notícias que provavelmente afetarão o mercado, portanto, usar o calendário econômico o ajudará a estar ciente desses eventos. e entender a importância de cada um, para saber como funcionam os analistas de mercado.

Com XLNTrade você terá acesso imediato às notícias mais importantes do mundo, separadas por datas, o mercado de câmbio de acordo com sua localização e as previsões feitas por analistas especialistas que o ajudarão a prever se isso levará a um movimento positivo ou negativo em relação ao mercado global.

Autochartist: Outra ferramenta muito importante que a XLNTrade oferece é o Autochartist, que é a maneira que você pode levar sua negociação para o próximo nível. Com esta ferramenta você tornará suas operações muito mais fáceis e rentáveis, seja você iniciante ou avançado.

Esta é uma ferramenta de digitalização que permite fazer uma análise técnica dos traders para economizar tempo, é uma ferramenta simples de usar e ajudará você a analisar o mercado para prever as melhores oportunidades de investimento.

Você poderá filtrar grandes quantidades de dados e prever movimentos futuros, tudo isso facilmente identificável graças aos gráficos.

Com o Autochartist você terá relatórios diários de mercado, análises de volatilidade, realizará análises técnicas automatizadas, criará filtros de alteração de valor de mercado e assim identificará facilmente padrões.

A XLNTrade atende às necessidades de traders iniciantes e avançados, pois esta plataforma é uma ferramenta essencial para analisar os dados coletados dos mercados e planejar seus negócios. Usando este corretor, você economizará tempo e melhorará seus lucros, desde que melhore suas estratégias de negociação.