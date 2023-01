Encontro Geek e Batalha de danças vão movimentar os adolescentes no Partage Mossoró . O Encontro Geek, que acontecerá nos dias 21 e 22 de janeiro, contará com Cosplays, encontro de fãs, games, batalhas de k-pop, roda de conversa e muito mais, a partir das 15h. Para quem gosta de competição e música haverá a Batalha Tik Tok, nos dias 28 e 29 de janeiro, com concurso de coreografias. Toda a programação será realizada em frente a Ri Happy. Os interessados já podem se inscrever, de forma gratuita, pelo app do shopping. O regulamento está disponível no site: www.partageshoppingmossoro.com.br

FOTO: CEDIDA