Inscrições no concurso da Receita Federal podem ser realizadas até esta quinta, 19

As inscrições para o Concurso Público da Receita Federal do Brasil seguem até esta quinta-feira (19) e podem ser realizadas por meio do site da FGV Conhecimento, banca responsável pelo certame.

Ao todo, estão sendo ofertadas 699 vagas para provimento de cargos da Carreira Tributária e Aduaneira da RFB, sendo 230 vagas de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e 469 vagas de analista-tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB).



Ambos cargos exigem formação em nível superior, em qualquer área, e os salários são de R$ 21.029,09 e R$ 11.684,39, respectivamente.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 210 para o cargo de Auditor-Fiscal e R$ 115 para o cargo de Analista-Tributário. O boleto deve ser pago até o dia 20 de janeiro, para que a inscrição seja validada.

O concurso será realizado em 2 etapas. A 1ª etapa constará de:

a) Primeira Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) Terceira Fase: Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório.

A 2ª etapa constará de:

a) Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório.

A Primeira Etapa do concurso será realizada em todas as capitais do País, com exceção da Pesquisa de Vida Pregressa, que será realizada online, e a Segunda Etapa será desenvolvida na modalidade online síncrona e assíncrona, Ensino a Distância (EAD), com provas realizadas online, e, presencialmente, em até 5 (cinco) polos:

a) Brasília/DF;

b) Manaus/AM;

c) Recife/PE;

d) São Paulo/SP; e

e) Curitiba/PR.

A Prova Objetiva e a Prova Discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 19 de março de 2023.

Veja o edital completo AQUI.