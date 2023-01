Sesap convoca 112 profissionais de saúde para atuarem no Hospital da Mulher de Mossoró

Sesap convoca 112 profissionais de saúde para compor o quadro de funcionários do Hospital da Mulher de Mossoró. A lista com os nomes dos convocados consta em portaria publicada na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Estado. São 84 técnicos e técnicas de enfermagem e 28 técnicos e técnicas em biodiagnóstico, aprovados no Processo Seletivo Para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público nº 001/2022, publicado no DOE de 31 de dezembro de 2022. Os convocados deverão assinar o contrato no período de 20 dias úteis, contados da data da publicação da convocação.

FOTO: REPRODUÇÃO