Jogando por mais chances de vencer: Uma folha de trapaça Texas Holdem

Seja você um iniciante ou um jogador experiente, use esta folha de trapaça texas holdem para praticar. Das regras básicas à estratégia de pôquer, o GGPoker, a maior sala de pôquer do mundo, tem você coberto!

Você está procurando melhorar seu jogo de Texas Holdem?

Seja você um iniciante ou um jogador experiente, use esta folha de trapaça texas holdem para praticar. Das regras básicas à estratégia de pôquer, o GGPoker, a maior sala de pôquer do mundo, tem você coberto!

Nunca se sabe quando uma pequena ajuda extra pode vir a ser útil.

O que é o pôquer Texas Holdem?

A variação mais popular do pôquer é o Texas Holdem. O objetivo do jogo é coletar o máximo de dinheiro possível dos outros jogadores.

Regras do Texas Holdem

As regras do Texas Holdem são simples.

Duas cartas são dadas para cada jogador com a face para baixo, chamadas de "cartas de buraco". Em seguida, cinco cartas comunitárias são distribuídas com a face para cima no meio da mesa. Todos os jogadores as compartilham e as utilizam para fazer a melhor mão possível.

O jogador à esquerda do dealer inicia as apostas. Eles podem escolher 'dobrar', o que significa que desistem de sua mão e não apostam, ou 'chamar', o que significa que igualam a aposta atual, ou podem 'aumentar', o que significa que aumentam a aposta atual. As apostas então continuam em torno da mesa no sentido horário até que todos os jogadores tenham "call" ou "fold". Suponha que todos menos um jogador desista, esse jogador ganha e pega o pote.

Há um' showdown' se dois ou mais jogadores ainda estiverem em jogo após a rodada final. Aqui é onde cada jogador revela suas cartas, e a melhor mão ganha.

O pote é dividido entre dois jogadores que têm a mesma mão.

Regras de apostas Texas Holdem

Texas Holdem tem quatro rodadas de apostas: pré-flop, flop, turn, e river.

Pré-flop: Cada jogador deve colocar uma quantia igual de dinheiro no pote como uma small blind (metade da aposta mínima) ou uma big blind (a aposta mínima) antes de embaralhar o baralho. O jogador à esquerda do dealer é a 'small blind', e o jogador à sua esquerda é a 'big blind'.

Flop: Três cartas são colocadas com a face para cima no meio da mesa (o flop). Estas são compartilhadas por todos os jogadores ainda na mão e usadas para fazer sua melhor mão de cinco cartas.

Virar: A quarta carta (a volta) é colocada com a face para cima no meio da mesa. Mais uma vez, todos os jogadores podem usar esta carta compartilhada para fazer sua melhor mão de cinco cartas.

Rio: A última carta (o rio) é colocada com a face para cima no meio da mesa. Todos os jogadores podem usar esta carta compartilhada para fazer sua melhor mão de cinco cartas.

Estratégias no Texas Holdem

Há inúmeras oportunidades para ganhar algum dinheiro. Conhecer as jogadas certas para fazer pode inclinar as chances a seu favor. Aqui estão algumas estratégias básicas de pôquer para ter em mente:

A posição é fundamental

No pôquer, a posição é tudo. Aquele que atua em última mão tem uma enorme vantagem, pois tem mais informações do que os outros jogadores. Isto significa que eles podem tomar decisões mais informadas e são menos propensos a cometer erros.

Comece com uma boa mão

Muitos iniciantes cometem o erro de jogar demasiadas mãos, o que leva à perda de dinheiro. É essencial ser seletivo com suas mãos e só jogar com aqueles com boas chances de ganhar.

Saber quando dobrar

Se você não tem uma boa mão, muitas vezes é melhor dobrar em vez de tentar fazer bluff no caminho. O blefe pode ser uma estratégia de sucesso, mas somente se você souber quando.

Observe os outros jogadores

Um dos aspectos mais importantes do pôquer é a leitura de seus oponentes. Se você pode dizer com confiança quando alguém está blefando ou apostando, você será capaz de tomar melhores decisões.

Não tenha medo de blefar

O blefe pode ser uma ótima maneira de ganhar uma mão, mesmo que suas cartas não sejam as melhores. Mas certifique-se de saber quando fazer isso! Se você fizer bluff com muita freqüência, os outros jogadores vão entender e você não terá sucesso.

Uma Folha de Pôquer de Texas Holdem para Iniciantes

Se você está começando, pode ser útil ter um guia como referência. Esta folha de trapaça para iniciantes do Texas Holdem irá lembrá-lo das melhores peças a serem feitas em qualquer situação:

Pré-flop

Se você receber um par de bolso (duas cartas do mesmo valor), você deve aumentar 4x a big blind.

Se você recebe um ás com uma carta baixa, você deve aumentar 3x a grande cortina.

Se você receber duas cartas adequadas, você deve levantar 2x a big blind.

Se lhe forem dadas duas cartas de fora de casa, você deve chamar o big blind.

Se você recebe uma carta alta com uma carta baixa, você deve chamar o big blind.

Flop

Se você tiver um "flush draw" (duas cartas do mesmo naipe), você deve apostar 2/3 do pote.

Se você tiver um sorteio em linha reta aberta (duas cartas que podem completar uma reta), você deve apostar 2/3 do pote.

Se você tiver dois overcards (cartas mais altas do que qualquer outro no tabuleiro), você deve apostar 1/2 do pote.

Se nenhum dos itens acima se aplica a você, verifique.

Vire

Você deve apostar 3/4 do pote se você tiver um "flush draw".

Você deve apostar 3/4 do pote se você tiver um sorteio reto aberto.

Você deve apostar 2/3 do pote se tiver dois overcards.

Verifique se nenhum dos itens acima se aplica a você.

Rio

Você deve apostar o pote se você tiver um flush ou uma casa cheia.

Você deve apostar 2/3 do pote se você tiver uma reta ou três de um tipo.

Se você tiver duas cartas a mais, você deve apostar 1/2 do pote.

Verifique se nenhum dos itens acima se aplica a você.

Esta folha de batota é um bom ponto de partida, mas lembre-se que o pôquer é um jogo complexo, e não há uma solução de tamanho único. A melhor maneira de melhorar seu jogo de pôquer é praticar, aprender com seus erros e desenvolver suas habilidades.

Inscreva-se hoje mesmo no GGPoker e comece a praticar para seu próximo grande torneio.