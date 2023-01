Os melhores slots online da Novomatic

O desenvolvedor do jogo foi inaugurado em 1980, na Áustria. A Novomatic está entre as primeiras empresas especializadas na criação e entrega de máquinas caça-níqueis em terra. Os produtos foram primeiramente distribuídos na Europa, particularmente na Alemanha, França, Holanda e Suíça.

As Caça-Níqueis Online Novomatic no Brasil podem ser encontradas na maioria dos cassinos online licenciados. Os slots do fabricante são muito populares entre os jogadores, incluindo os jogadores do Brasil. Esta tendência tem continuado por vários anos.

Sobre o fornecedor Novomatic

O desenvolvedor do jogo foi inaugurado em 1980, na Áustria. A Novomatic está entre as primeiras empresas especializadas na criação e entrega de máquinas caça-níqueis em terra. Os produtos foram primeiramente distribuídos na Europa, particularmente na Alemanha, França, Holanda e Suíça. Os jogos do estúdio austríaco, que na época eram exclusivamente terrestres, apelavam para os jogadores europeus. Alguns anos depois, os produtos espalharam-se por outros continentes, tornando-se populares na África do Sul, nos Estados Unidos e no Canadá. Quando a indústria mudou e migrou para o formato online, a Novomatic adaptou-se instantaneamente à situação. Já em 2000, os produtos do fornece dor eram distribuídos em todo o mundo, não apenas na Europa. Os famosos cassinos de Los Angeles ainda estão equipados com os "bandidos de um só braço" da empresa austríaca.

Desde os anos 2010, o fornecedor austríaco é uma empresa holding com 25 subsidiárias.

Ela está envolvida na criação de:

• plataformas para estabelecimentos de jogo em terra;

• equipamento de streaming online;

• software administrativo e soluções para instalações de jogo em terra;

• software administrativo para o gerenciamento de serviços de jogos de azar on-line;

• sistemas de loteria e bingo;

• portais para as lojas de apostas;

• várias tecnologias de mídia.

A divisão Green Tube é responsável pelo desenvolvimento de jogos online e máquinas terrestres. A maioria das máquinas caça-níqueis suporta a exibição de moeda.

Linha de jogos Novomatic

A Novomatic tem uma ampla gama de jogos que inclui não apenas caça-níqueis. Há também jogos de dealer ao vivo, jogos de mesa, jogos de cartas e slots com jackpot. Cada um dos produtos online da empresa possui uma das prestigiadas licenças e credenciamentos de jogos.

Os jogos de mesa incluem os seguintes tipos de entretenimento de jogo:

• bacará;

• roleta;

• blackjack;

• pôquer;

• sic-bo.

Cada jogo de mesa tem vários tipos, como a roleta americana, a roleta russa e outras. Todos eles estão disponíveis tanto no formato de videogame quanto com um revendedor ao vivo (com exceção do sic-bo).

Informações básicas sobre a gama de jogos da Novomatic:

• Número de jogos: 335;

• Média da RTP: 94%;

• Jackpots progressivos;

• Mecânica de jogo: jogos bônus, freespins, Wild, jogo de risco, Scatter;

• A possibilidade de uma sessão de demonstração;

• Ranhuras Novomatic com 2D e 3D.

Entre os jogadores, ao jogar para hryvnias, especialmente a popular série Novomatic Deluxe. Ele consiste em slots antigos que foram relançados com gráficos, animação e som melhorados.

Toda a gama de jogos do desenvolvedor austríaco é suportada em dispositivos móveis graças ao HTML5, que substituiu o Flash. Algumas das máquinas são apresentadas com tecnologia de realidade virtual e aumentada.

Slot machines populares do fornecedor Novomatic

Apesar dos jogos tridimensionais que parecem modernos e tecnológicos, os mais populares entre os slots da Novomatic são máquinas bidimensionais simples.

O mais popular fornecedor de máquinas caça-níqueis Novomatic:

• Lord of the Ocean;

• Sizzling Hot Deluxe;

• Columbus Deluxe;

• Mega Joker;

• Just Jewels Deluxe;

• Sharky;

• Dolphin's Pearl;

• Lucky Lady's Charm Deluxe;

• Book of Ra Deluxe;

• Beetle Mania Deluxe.

Alguns dos espaços mais procurados estão disponíveis em vários sabores. Por exemplo, a versão de luxo Lucky Lady's Charm com visuais melhorados especificamente para cassinos online. Quase todos os slots populares têm uma estrutura clássica de cinco carretéis.

Benefícios da Novomatic

As principais vantagens da empresa e de seus produtos:

• Uma enorme seleção de entretenimento de jogos de azar;

• Muitos sucessos;

• A maioria dos caça-níqueis tem amada mecânica dos jogadores, como jogos de risco, bônus, Wild, etc.

• Suporte HTML5;

• Alguns caça-níqueis estão disponíveis para download para PC, e também estão disponíveis em lojas oficiais de plataformas móveis (Play Market e AppStore);

• Suporte a múltiplos idiomas e moedas, incluindo os reais brasileiros;

• licenças de comissões de jogos de azar;

• Não apenas caça-níqueis, mas também outros tipos de entretenimento de jogos de azar;

• Jogos com revendedores ao vivo;

• A criação de máquinas terrestres ainda está em andamento;

• Relançamentos de antigos slots populares;

• Jackpots progressivos.

Desvantagens da Novomatic

As principais desvantagens da Novomatic:

• Alguns jogos são traduzidos exclusivamente para o inglês;

• Baixos retornos em comparação com outros fornecedores;

• Novas slot machines são lançadas raramente;

• Sem jogos por marca.