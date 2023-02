Jogo online irá gerar receitas para o estado, se este for legalizado

O mesmo aconteceu não por este não concordar com a entrada da regulamentação, mas sim por “esquecimento” do mesmo, segundo as informações providenciadas por um dos outlets de media, o que poderá mesmo levar a queixas-crime contra à sua pessoa.

A entrada de Lula da Silva como novo líder da nação brasileira poderá trazer uma nova abordagem relativamente ao jogo online, uma temática que tem vindo a estar em voga nos últimos anos, devido às opiniões partilhadas pelos membros do estado.

O jogo online é assim um assunto bastante pertinente no que toca ao futuro económico deste país, já que o mesmo poderá potenciar uma lufada de ar fresco para uma economia que tem tudo para estar mais evoluída do que apresenta atualmente.

Com várias companhias reputadas no jogo online como a Netent, a tentar desenvolver os softwares e implementá-los de forma regulada no país, a verdade é que estamos apenas sobre ponta do icebergue no que este país poderá fazer.

Brasil tem vindo a perder milhões de reais

Atualmente, as apostas desportivas e os casinos online continuam a atuar no Brasil sem os mesmos estarem regulamentados, o que quer dizer que todos os benefícios monetários que estes podiam trazer ao Governo Federal, neste momento, não são obtidos.

Neste país predominantemente dominado pela sua paixão pelo futebol, foi calculado que nos últimos anos o Brasil poderá mesmo ter “perdido a oportunidade” de gerar cerca de 3 mil milhões de reais apenas com a regulamentação, a que se juntariam mais de 2 mil milhões em vendas de licenças de operação no país.

Estes são números verdadeiramente impressionantes para uma economia brasileira que necessita drasticamente de uma melhoria, algo que que poderia muito bem passar pela regulação desta atividade e de todo o planeamento deste sector.

Se os dados estatísticos já demonstram a preponderância que esta indústria pode ter, é importante ainda realçar que um ano de Copa do Mundo poderia mesmo gerar números na casa dos 20 mil milhões de reais em apostas.

Uma boa parte desse montante acaba assim por nunca chegar aos cofres do Governo Federal, devido à sua inércia relativamente a esta temática e à falta de supervisão existente, que facilita assim as operadoras a entrarem no país, gerando problemas e jogo irresponsável.

A posição controversa de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, um presidente demissionário do governo brasileiro, teve sempre uma posição bastante “controversa” em relação a este assunto, sendo que o mesmo não assinou o decreto que poderia regulamentar esta indústria até à data mandatária, 12 de Dezembro.

O mesmo aconteceu não por este não concordar com a entrada da regulamentação, mas sim por “esquecimento” do mesmo, segundo as informações providenciadas por um dos outlets de media, o que poderá mesmo levar a queixas-crime contra à sua pessoa.

O estabelecimento desta indústria no mercado brasileiro começou a ser abordado em 2018, sendo que existiram obrigações taxativas a serem realizadas por parte das operadoras e que garantiram que o jogo online seria legalizado num espaço de dois anos.

Essas mesmas operadoras, mais de 500 um pouco por todo o mundo, começaram assim a fazer investimentos através de patrocínios, jogadores embaixadores e outras campanhas de media, que acabaram por ser perdas significativas para essas empresas.

Esta já não é a primeira experiência negativa que Bolsonaro tem com a atividade de jogo, já que o mesmo bloqueou as loterias, apenas três meses depois de as mesmas terem sido criadas pelos departamentos de Saúde e Turismo brasileiros.

Futuro poderá ser brilhante para esta nação

Se no mandato de Lula da Silva, o jogo online seguir o caminho esperado, o mesmo terá um grande impacto em termos económicos nos cofres do estado, mas também na criação de mais postos de trabalho, o que poderá fazer evoluir o país em termos sociais.

Existem inúmeras companhias à procura de se estabelecer no mercado brasileiro, com especial incidência para casas de apostas como a Betsson e empresas de desenvolvimento de softwares como a NetEnt, Evolution e Pragmatic Play.

Este desenvolvimento poderá mesmo não ficar pelo Brasil, já que o continente americano (tanto a América do Norte como a América do Sul) começam a dar os primeiros passos nesta indústria, sendo que no continente norte-americano, as mais-valias têm sido muitas.

O futuro poderá ser brilhante para o país, mas é importantíssimo que existam entidades reguladoras a manter esta indústria dentro do jogo responsável.