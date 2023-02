Spinomenal do fornecedor e quais são os slots mais populares

A maioria dos jogos do estúdio é desenvolvida no formato HTML5 para jogo entre plataformas. Os slots funcionam perfeitamente em qualquer PC e plataformas móveis, têm um design adaptável que se ajusta automaticamente à resolução desejada e ao tamanho da tela.

Spinomenal é um dos maiores desenvolvedores de caça-níqueis do mundo, tendo lançado 276 caça-níqueis e outros jogos para cassinos online até o momento, continuando a construir ativamente seu portfólio.

História do estúdio

A marca Spinomenal foi fundada em 2014 e originalmente focada em máquinas caça-níqueis. Os melhores programadores, designers criativos e outros especialistas foram convidados a fazer parte da equipe. Cada um dos slots é trabalhado individualmente, com uma trama de jogo única e várias "fichas" que atraem os jogadores.

A maioria dos jogos do estúdio é desenvolvida no formato HTML5 para jogo entre plataformas. Os slots funcionam perfeitamente em qualquer PC e plataformas móveis, têm um design adaptável que se ajusta automaticamente à resolução desejada e ao tamanho da tela. A versão móvel tem um painel de controle especial através do qual você pode fazer todos os ajustes necessários e começar a girar as bobinas com um único toque da tela.

Além de jogos, a empresa oferece sua própria plataforma de cassino online com software integrado e fácil administração, faturamento integrado, suporte técnico e outras características.

Além dos cassinos clássicos, a marca também desenvolveu uma gama de cassinos sociais que estão disponíveis para download nos principais mercados App Store e Google Play. Você pode encontrar o provedor no site do cassino PlayFortuna - playfortuna.net.br

Os espaços mais populares

De acordo com as classificações, os jogos mais populares da Spinomenal são:

• Book Of Rampage;

• Poseidon’s Rising;

• Age Of Pirates;

• Majestic King;

• Story Of The Samurai;

• Magical Amazon;

• Nights of Egypt;

• Wolf Fang;

• African Fortune;

• Kupala.

Cada um dos jogos apresentados tem um enredo único, gráficos brilhantes e coloridos. Os slots têm excelentes características técnicas, há símbolos adicionais, rodadas livres (free spins) e níveis de bônus.

Comece a familiarizar-se com as máquinas de jogo Spinomenal melhor de tudo com um modo de demonstração gratuito. Quando você baixa a máquina para sua conta, são creditadas moedas virtuais. Gire as bobinas e conheça as regras do jogo, selecione a melhor estratégia e a aplique em apostas reais.