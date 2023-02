Não é nenhum segredo que a linha de cafeteiras Três Corações é uma das principais do mercado. Suas máquinas estão entre as mais vendidas por conta do uso prático, pela variedade de cápsulas, bom preço… E não para por aí, viu?

É uma marca que oferece muitas vantagens para quem gosta de um café feito na hora. Por isso, decidimos listar aqui as 6 características da linha de cafeteiras Três Corações que todo mundo precisa saber.

Antes de mais nada, vale destacar que cada modelo tem funções específicas. Como um tipo de design, potência e tamanho de reservatório, por exemplo. Se deve considerar a cafeteira Três Corações de acordo com as necessidades do usuário.

Para saber mais, vale a pena conhecer os atributos das cafeteiras Três Corações. Confira!

Quais são as 6 características das cafeteiras Três Corações mais marcantes?

1. Praticidade

Não dá para negar que a Três Corações fabrica modelos cada vez mais práticos, viu?

Para preparar o café é só depositar a água no reservatório, escolher a cápsula com o sabor desejado e ligar. Pronto! Em poucos minutos já dá para sentir o aroma da bebida no ambiente.

Ela é fácil de usar e funciona bem rápido. A melhor dica para agilizar o dia a dia sem perder o bom paladar!

2. Variedade de bebidas

As máquinas de café da Três Corações tem uma ampla variedade de bebidas com até 18 sabores. Tem café espresso, chocolate quente, chocolate cremoso, latte, café filtrado, cappuccino, cafés raros e até chás. Como chá de camomila, de hortelã e vários outros.

Aliás, é bom lembrar que a Três Corações é a única que fornece os tipos de chá mais populares. Além de outras bebidas quentes.

3. Limpeza fácil

A limpeza fácil é uma das qualidades da cafeteira. A Três Corações Lov, por exemplo, possui uma cápsula de retrolavagem. Com ela, o usuário faz a limpeza interna de modo rápido e eficiente.

Além do mais, toda a linha conta com compartimentos que se desprendem, o que ajuda na hora de limpar, não é mesmo?

4. Design diferenciado

O cantinho do café fica bem mais bonito com as máquinas de café da Três Corações. Isso porque os modelos têm um design diferente, elegante. Com tons brilhantes e foscos, formatos simples e fáceis de adaptar.

Entre as cores das cafeteiras Três Corações para comprar estão: preto, vermelho, carbono, branco e prata. Cores que combinam com qualquer tipo de decoração.

E não é só isso! O acabamento das cafeteiras é bem luxuoso, ok? Com visual moderno. Uma boa dica!

5. Comodidade

A linha é a que tem as cápsulas mais vendidas no momento. E, por causa disso, é mais fácil de achar e tem preços mais acessíveis também, é bom lembrar.

Então, não é loucura dizer que a cafeteira Três Corações é a que dispõe de maior comodidade hoje. Com cápsulas de diversos sabores sendo comercializadas em lojas, mercados e pontos digitais na internet.

6. Custo-benefício de valor

Atualmente, o consumidor se depara com muitas marcas e modelos de cafeteiras por aí. Aparelhos que possuem muitas funcionalidades, mas que nem sempre têm um preço justo, não é?

Contudo, ao comparar a base de valor da Três Corações com as demais, nota-se um custo-benefício de valor. Um preço que cabe no bolso e que compensa pelo produto.

O que só é visto muitas vezes ao avaliar os demais valores no momento de compra. Por isso, é importante fazer a pesquisa de uma boa cafeteira com custo-benefício.

Melhores modelos de cafeteiras Três Corações

Três Corações Mimo : compacta, reservatório de três volumes, manuseio ágil, peso leve e bom custo-benefício. (Faixa de preço - R$ 510,00)

: compacta, reservatório de três volumes, manuseio ágil, peso leve e bom custo-benefício. (Faixa de preço - R$ 510,00) Três Corações Lov : lavagem fácil, design moderno, várias cores para escolher, diversas bebidas. (Faixa de preço - R$ 320,00)

: lavagem fácil, design moderno, várias cores para escolher, diversas bebidas. (Faixa de preço - R$ 320,00) Três Corações Modo : design arrojado, várias cores, sistema multipressão, fácil de adaptar ao ambiente. (Faixa de preço - R$ 490,00)

: design arrojado, várias cores, sistema multipressão, fácil de adaptar ao ambiente. (Faixa de preço - R$ 490,00) Três Corações Touch: painel touch screen, aquecimento ágil, ação silenciosa, design bonito, reservatório simples, máquina compacta. (Faixa de preço - R$ 470,00)