Fortune Mouse oferece prêmios em dinheiro em jogo de slot divertido

A PG Soft criou um jogo divertido que mistura sorte e cultura chinesa. Chamado Fortune Mouse, ou ainda, o Rato da Sorte, se prepare para ganhar dinheiro em prêmios que podem chegar a até 1.000 vezes o valor apostado pelo usuário.

O Fortune Mouse é um jogo de combinação de imagens que foi desenvolvido a partir da história da criação dos signos do zodíaco chinês. O rato, de acordo com a lenda, foi escolhido como o primeiro signo por ser considerado o animal mais esperto que existe.

Além de esperteza, o rato da sorte pode oferecer grandes prêmios através do Fortune Mouse. Basta girar a roleta e esperar uma combinação de três figuras iguais para ser o vencedor.

Combine imagens e defina estratégias de jogo com o Fortune Mouse. A plataforma permite configurar o número de apostas e o valor de cada rodada em modo automático. Quanto mais ratos da sorte aparecer na tela do jogo, mais chances você tem de ganhar grandes prêmios em dinheiro.

Ganhando dinheiro com o Fortune Mouse

O jogo Fortune Mouse oferece prêmios para quem conseguir combinar três ou mais imagens no slot. Os usuários podem configurar o valor apostado em cada rodada, e na plataforma é possível programar até 100 jogadas seguidas.

Dessa forma, é possível acompanhar o jogo automaticamente enquanto o prêmio em dinheiro de cada rodada é depositado na conta do usuário. No Fortune Mouse, o usuário também recebe prêmios em dinheiro para cada vez que o ratinho Wild aparecer na tela como composição de uma combinação de imagens.

Nesse caso, o rato da sorte precisa estar alinhado na tela que combina as três figuras do slot. Ou seja, a cada vez que o ratinho wild aparecer, o prêmio em dinheiro do jogo pode ser ainda maior e o usuário possui mais chances de ganhar.

Dentre as imagens do Fortune Mouse, o jogador pode receber prêmios em dinheiro nas três linhas de combinação do slot. Sendo assim, o valor do prêmio será proporcional à quantia da aposta do jogador e o número de imagens que ele acertou, podendo alcançar até mil vezes o valor apostado.

O Rato da Sorte

O Fortune Mouse é um jogo online de slot, que foi inspirado na lenda chinesa dos zodíacos. A história fala que o rato foi escolhido como o primeiro signo após enfrentar um desafio com os demais animais escolhidos para comporem os signos do zodíaco chinês.

Conta a lenda que o rato se agarrou nas costas da vaca para atravessar um rio, chegando do outro lado primeiro, e por isso foi escolhido como o primeiro signo do calendário. Portanto, o animal se transformou em um sinal de sorte para muitos.

Além de ser considerado esperto, o rato é símbolo de prosperidade e riqueza na China. Antigamente, era considerado sinal de grande sorte quando um rato invadia a casa de alguém em busca de alimentos.

No Fortune Mouse, o ratinho Wild pode trazer muita sorte em um jogo de slot que oferece prêmios em dinheiro. Faça parte do Fortune Mouse e comece a jogar agora e boa sorte.