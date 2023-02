Carnaval: Gastróloga sugere cardápio variado de bebidas para a folia. O período pede drinks refrescantes e geladinhos para driblar o calor acompanhados de sucos e pedaços de frutas. “É a combinação perfeita para drinks saborosos, suaves e com toque de frescor”, afirma a professora do curso de Gastronomia da Universidade Potiguar (UnP), Líbia Amaral. À pedidos, a gastróloga preparou um cardápio de drinks para aproveitar ainda mais a tradicional folia momesca. Caso opte por uma versão sem álcool, vale apostar em bebidas coloridas. Para isso, pode utilizar como base suco, chás, água com gás, refrigerante de limão ou cítrico, combinados com sucos de fruta, frutas em pedaço e muito gelo.

Seja em casa ou na folia de rua, nos dias de Carnaval a diversão é garantida e pode ser acompanhada com opções de bebidas variadas, com ou sem álcool. O período pede drinks refrescantes e geladinhos para driblar o calor acompanhados de sucos e pedaços de frutas. “É a combinação perfeita para drinks saborosos, suaves e com toque de frescor”, afirma a professora do curso de Gastronomia da Universidade Potiguar (UnP), Líbia Amaral.

À pedidos, a gastróloga preparou um cardápio de drinks para aproveitar ainda mais a tradicional folia momesca. Caso opte por uma versão sem álcool, vale apostar em bebidas coloridas. Para isso, pode utilizar como base suco, chás, água com gás, refrigerante de limão ou cítrico, combinados com sucos de fruta, frutas em pedaço e muito gelo.

Na opção com álcool, as bebidas mais versáteis são as que usam como base cachaça, rum, gim ou vodka, combinados também com alguma fruta, sucos de fruta e gelo. “Se quiser adoçar pode usar açúcar ou adoçante. E beber com um canudo de papel”, sugere Líbia Amaral.

Ainda tem a sugestão de drinks com álcool, porém mais suaves. São as mimosas. “Para o preparo das mimosas, podemos combinar um espumante brut com suco de fruta ou servir um picolé de fruta com a bebida, que sempre oferece uma harmonização muito saborosa”, afirma a gastróloga.

Drinks para o carnaval

I. Com álcool

Caipiroska de kiwi:

Ingredientes

1 parte de vodka

3 partes de kiwi amassados

Gelo quanto baste

1 colher de sobremesa de açúcar

Modo de fazer:

Amassa o kiwi com o açúcar usando um socador de pilão, completa com a vodka e gelo.

Variações: no lugar do kiwi podem ser morangos, tangerina, maracujá, pitaya, abacaxi, caju.

II. Drinks com álcool e mais leves

Mimosas:

Ingredientes

1 parte de espumante brut

1 parte de suco de laranja

Modo de fazer:

Em uma taça de espumante servir o suco de laranja e completar com espumante.

Variações: no lugar do suco de laranja pode ser o suco de sua preferência como suco de morangos. Com o suco de pêssego esse drink tem o nome de Bellini.

Picolé de Mimosas:

Ingredientes

1 picolé de frutas (limão, tangerina, morango, frutas vermelhas, abacaxi, pêssego, côco, cajá)

Espumante brut o quanto baste

Modo de fazer:

Em uma taça de gim, dispor o picolé e completar com espumante.

III. Sem álcool

Coquetel de Melões:

Ingredientes

3 melões, 1 de cada cor- 1 laranja, 1 verde claro e 1 no tom mais branco

Refrigerante de limão

Modo de fazer:

Com um boleador faça bolinhas dos melões. Em um copo alto disponha as bolinhas de melão, gelo e complete com refrigerante de limão. Decore com uma folhinha de hortelã e um canudo de papel.

Sunset:

Ingredientes

1 parte de xarope de groselha

2 partes de suco de laranja

Refrigerante cítrico o quanto baste

Gelo o quanto baste

Cereja em calda para decorar

Modo de fazer:

Em uma taça alta, coloque bastante gelo. Coloque o xarope de groselha, depois adicione o suco de laranja e por último, complete com o refrigerante cítrico. Você vai perceber que vão formar um lindo degradê de cores. Decore com uma cereja e um canudo de papel.