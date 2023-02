ANP divulga valores do segundo repasse do ano dos royalties de petróleo

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou nesta quarta-feira (22 de fevereiro) os valores do segundo repasse dos royalties de 2023. Os recursos são destinados aos municípios para o desenvolvimento de projetos que beneficiem a população, como transporte, saúde, educação, infraestrutura urbana e desenvolvimento econômico.

O repasse dos royalties é uma política de incentivos fiscais criada pela ANP para incentivar a exploração de petróleo e gás natural e ajudar os municípios a desenvolver empreendimentos que gerem empregos e renda para a população.



Portanto, os recursos do segundo repasse dos royalties de 2023 são uma importante oportunidade para os municípios desenvolverem projetos que possam gerar emprego e renda e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Tibau (R$ R$ 2.503.144,13 C), Mossoró (R$ 1.830.979,93 C) e Areia Branca (R$ 1.284.782,49 C) são os municípios que receberam os maiores valores.



Confira os valores para cada município.



GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO – R$ 1.021.267,72 C

APODI – R$ 976.285,03 C

FELIPE GUERRA – R$ 882.661,66 C

UPANEMA – R$ 821.436,65 C

MACAU – R$ 798.904,22 C

CARNAUBAIS – R$ 772.928,70 C

GUAMARÉ – R$ 607.692,86 C

PORTO DO MANGUE – R$ 593.026,12 C

SERRA DO MEL – R$ 524.762,05 C

JOÃO CÂMARA – R$ 514.409,28 C

GROSSOS – R$ 446.145,33 C

PARELHAS – R$ 880,17 C