Mais 14 municípios do RN terão a tecnologia 5G liberada a partir de hoje, 27.

A partir desta segunda (27), as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativações de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz em mais 347 municípios.

Ao todo, 19,5 milhões de brasileiros, 9,1% da população, serão beneficiados.

A Anatel divulgou a lista (Acesse aqui) com a relação dos municípios com código IBGE, população e quantidade mínima de estações que deverão ser implementadas pelas prestadoras nos prazos de edital ou conforme estratégia de cada uma.

Até o momento, o país já conta com 487 municípios liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G standalone. Com isso, até o momento, a população destas cidades totaliza 86 milhões de brasileiros, 40% da população.