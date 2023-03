Governadora impulsiona o turismo e setor de energias renováveis do RN no mercado europeu. Rio Grande do Norte promove seus atrativos turísticos no mercado europeu. A governadora Fátima Bezerra cumpre agenda em Portugal na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. O Governo do Estado, participa da 32ª edição do evento entre os dias 1º a 5 de março de 2023, em Portugal. Em 2023, o Rio Grande do Norte estará mais uma vez com um estande próprio com a proposta de fortalecer e reforçar a marca do destino em seu principal mercado emissor na Europa. Estão previstas também, reuniões para apresentação do Porto-indústria verde e do Programa Norte-riograndense de Hidrogênio Verde, além de assinatura de memorando de entendimento com a empresa ENERFIN, e reunião para tratar do acordo de cooperação com a EDP Renováveis.

Relacionamento, campanhas estratégicas e impulsionamento do fluxo turístico internacional - essa é a trinca que legitima a presença anual do Rio Grande do Norte na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur/RN) e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), participa da 32ª edição do evento entre os dias 1º a 5 de março de 2023, em Portugal.



Em 2023, o Rio Grande do Norte estará mais uma vez com um estande próprio com a proposta de fortalecer e reforçar a marca do destino em seu principal mercado emissor na Europa. Em parceria com a Secretária do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas/RN) e o Sebrae/RN serão realizadas ativações com artesãos potiguares, visando apresentar os elementos da cultura potiguar e promover interação com o público do evento.



Agendas com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), companhias aéreas e operadoras de turismo estão entre as pautas que serão cumpridas durante os dias da feira, que também contará com um momento especial dedicado à integração entre o Seridó Geoparque Mundial da Unesco e Geoparques Portugueses.



“Nesta edição, reforçaremos o caminho de consolidação da presença do Rio Grande do Norte no mercado português e nas principais conexões com a Europa. Ações de marketing de influência, lançamentos de novos roteiros e continuidade das parcerias com as principais operadoras do país fazem parte das atividades em que estamos inserindo o destino”, ressalta a secretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Aninha Costa.

Durante a agenda econômica, na terça-feira (28), estão previstas também reuniões para apresentação do Porto-indústria verde e do Programa Norte-riograndense de Hidrogênio Verde, além de assinatura de memorando de entendimento com a empresa ENERFIN, e reunião para tratar do acordo de cooperação com a EDP Renováveis. Na sexta-feira (03), tem reunião com a empresa Voltália, todas do setor de energias renováveis. O Memorando de Entendimento é o primeiro passo para contratos que serão assinados futuramente, e possui um potencial estratégico, de redução de riscos e de diretrizes, com assessoria jurídica apropriada.



Participam também da BTL os municípios de Natal, de Tibau do Sul, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso, além de representantes do trade local, Preserve Pipa, Natal Convention Bureau e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN (ABIH/RN).



A BTL é uma das mais importantes feiras de turismo da Europa e alcança, em seus cinco dias de evento, tanto o público final quanto o profissional, antecipando as necessidades do mercado e promovendo negócios.