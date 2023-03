Prefeita de Grossos confirma pagamento de reajuste aos professores

Além do reajuste salarial de 14,95% que será pago aos profissionais na folha relacionada ao salário de abril, a prefeita enfatizou que o retroativo, a partir janeiro, também será repassado aos trabalhadores da Educação. “Informo que vamos pagar o reajuste aos professores e, com isso, renovamos a parceria com o setor e a nossa disposição em apresentar, cada vez mais, uma educação de qualidade”, disse. O ano letivo 2023 em Grossos começa na próxima quarta-feira 1 de março.