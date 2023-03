Pagamento de fevereiro dos servidores do RN será concluído nesta terça, 28. Quase metade do funcionalismo estadual já recebeu o salário integral na primeira quinzena do mês. Amanhecerá na conta dos servidores, nesta terça, os 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil, correspondentes a 40 mil servidores, e o salário integral dos 23 mil trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios e na Educação, totalizando mais de R$ 232 milhões de uma folha total de R$ 581 milhões.

FOTO: REPRODUÇÃO