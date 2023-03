Cosern e Senai-RN formam turma de 27 eletricistas exclusivamente mulheres

Um novo capítulo na história de vida de 27 mulheres começou a ser escrito nesta terça-feira, 28 de fevereiro. A Neoenergia Cosern e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-RN) formaram a primeira turma exclusivamente feminina de eletricistas de rede, após seis meses de formação teórica e prática. Desde 2020, quando a primeira turma com a presença de mulheres foi lançada, quase 100 mulheres já se formaram eletricistas e aproximadamente 40 já integram a força de trabalho na Neoenergia Cosern. A cerimônia marcou o início das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, na distribuidora potiguar.



“Quando a gente sai da zona de conforto e procura novos desafios, a gente não sabe o que está por vir. Isso dá medo. Essas mulheres venceram desafios, deixaram os filhos em casa, tiveram dificuldades para fazer o curso, mas seguiram firmes e acreditaram em dias melhores. E esse dia chegou. Hoje, essas mulheres estão preparadas para o mercado de trabalho. A parceria com o SENAI-RN é muito importante, pois temos a garantir de profissionais de qualidade”, ressaltou a diretora-presidente da Neoenergia Cosern, Fabiana Lopes.



De acordo com a assessora técnica do SENAI-RN, Amora Vieira, mais de 300 mulheres se inscreveram para a turma exclusiva de formação de eletricistas. “Foi um número recorde e nos surpreendeu. O curso quebra paradigmas, insere as mulheres em um mercado que antes era genuinamente masculino, e amplia a presença feminina. São muitos os desafios que elas enfrentam, mas temos certeza de que fazemos história”, frisou. Atualmente, duas turmas mistas (homens e mulheres) estão em curso na Escola de Eletricistas da Neoenergia, sendo uma em Natal e outra em Mossoró.



“Esse é um momento muito especial para a Escola de Eletricistas da Neoenergia. Eu quero parabenizá-las pois sei que os últimos meses foram de muito esforço e sacrifício pessoal. A Neoenergia é um grupo que aposta em diversidade e inclusão. Em todo o grupo, são mais de 400 mulheres trabalhando como eletricistas, temos a primeira diretora-presidente de uma distribuidora do grupo aqui no Rio Grande do Norte. Tenham sempre a segurança em primeiro lugar, continuem estudando e sejam muito bem-vindas. Aproveitem essa oportunidade. É o primeiro passo”, declarou o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.



Na mensagem de boas-vindas às futuras colegas de profissão, a eletricista Keyla Henrique, contratada pela Neoenergia Cosern em 2022, ressaltou os desafios e as conquistas proporcionadas pela nova profissão. Antes de se tornar eletricista, aos 45 anos de idade, ela era recepcionista.



“Hoje, sendo representante de 27 mulheres eletricistas que levam energia com segurança e amor aos lares de milhares de potiguares todos os dias, quero dar boas-vindas às minhas novas colegas eletricistas. A Neoenergia Cosern mudou a minha vida para melhor me proporcionando independência e a chance de cuidar do meu filho, da minha família, como eles merecem. Hoje, como eletricista, eu posso comprovar que lugar de mulher é onde ela quiser estar”, disse Keyla.



Presentes à cerimônia: Solange Ribeiro, diretora-presidente adjunta da Neoenergia e vice-presidente do Conselho do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU); Régia Barbosa, superintendente de Recursos Humanos, de Desenvolvimento, Cultura Organizacional e Aquisição de Talentos da Neoenergia; Osvaldo Tavares, superintendente Técnico da Neoenergia Cosern; Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Cosern; Luiz José de Queiroz, superintendente de Operações da Neoenergia Cosern; Vilmar Pereira, vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern); Amora Vieira, assessora técnica do SENAI-RN; a secretária estadual das Mulheres, Olga Aguiar, representando a governadora Fátima Bezerra; colaboradores da Neoenergia Cosern, convidados e familiares das formandas.