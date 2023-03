Golpe do pix: polícia civil prende homem por roubar dados e hackear redes sociais no interior do RN

Gerônimo Mateus Dantas Tavares, de 25 anos foi alvo de um mandado de prisão na manhã desta terça-feira (28), em Pendências, na região do Vale do Açu. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de ter aplicado golpes contra diversas vítimas na região do Alto Oeste Potiguar.

Policiais da 7ª Regional de Policia Civil (Patu), com o apoio de policiais da 60ª Delegacia de Polícia (Pendências), deram cumprimento a prisão do investigado.

De acordo com o Delegado Paulo Cesário, de Patu, Mateus hackeou a rede social de uma vítima da cidade de Patu e depois solicitou dinheiro aos amigos da vítima, que realizaram diversas transferências por meio de pix.

"Ele hackeou a rede social da vítima, e se passando por ela, o mesmo solicitou dinheiro a vários amigos no perfil da vítima, e estas, acreditando que estavam falando com a vítima, efetuaram as transferências, e após um ano de investigação, reunindo todas as provas, conseguimos a expedição do mandado de prisão", explicou.

Mateus, como é conhecido, foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da justiça.