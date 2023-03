Fátima e empresa portuguesa assinam memorando de entendimento para implantação da indústria verde no RN. O ato de assinatura entre o governo do estado e a empresa Enerfin ocorreu em Lisboa, Portugal, nesta terça-feira (28). O documento visa a instalação do projeto piloto de produção de hidrogênio verde e energias associadas no Rio Grande do Norte. Recentemente o governo elaborou os estudos de viabilidade técnica, que apontam o município de Caiçara do Norte como o local ideal para a implantação do Porto Indústria Verde. O equipamento vai funcionar como base para a produção de equipamentos e energias renováveis no mar - offshore - e exportação de hidrogênio e amônia verdes.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, assinou na tarde desta terça-feira (28) o memorando de entendimento com a empresa Enerfin para a instalação do projeto piloto de produção de hidrogênio verde e energias associadas no estado. O ato de assinatura ocorreu em Lisboa, Portugal, onde se encontra a governadora, para uma série de compromissos.

Para Fátima, a iniciativa de hoje é um ato histórico para o desenvolvimento sustentável e inclusivo das atividades e econômicas no RN. “Este é um momento muito importante, dado o trabalho que o RN vem realizando no que diz respeito à instalação do nosso Porto Indústria Verde, associado exatamente ao nosso programa estadual de produção de hidrogênio”, disse Fátima.

Diretores da Enerfin também participaram da reunião de Lisboa. A empresa já investe no RN e durante a reunião os gestores gostaram do que ouviram da comitiva potiguar, uma vez que ficou clara a real intenção do estado em continuar investindo na energia sustentável. “Para nós, que atuamos nesse ramo da energia renovável, a aplicação do capital intensivo é a nossa atividade e para isso é essencial a previsibilidade dos processos para que a gente possa obviamente aprovar este alto investimento”, frisou Felipe Ostermayer, diretor no Brasil da Enerfín.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado ressaltou a parceria existente entre a Enerfin e o Governo do RN, o que confere segurança e tranquilidade para o lançamento da nova grande empreitada. “É uma empresa que tem tecnologia, porte e vontade de investir mais no RN”, disse Jaime. “Com esta parceria nós teremos cada vez mais troca de conhecimento, informação, além da capacidade para desenvolver projetos que sejam sustentáveis, que tenham viabilidade econômica e financeira, para atender ao mercado de hidrogênio”, complementou Hugo Fonseca, coordenador de Desenvolvimento Energético do Estado.

Ainda durante a reunião, o diretor de Novos Negócios da Enerfin para América Latina, Marco Antonio Morales, disse que todos da direção estão felizes por terem decidido investir no Rio Grande do Norte. “Temos a firme intenção de continuar investindo no RN e muito orgulho de participar deste belíssimo projeto.”

O Porto Indústria Verde foi projetado para servir como apoio à indústria das energias renováveis, fabricação e montagem de equipamentos e exportação. O Rio Grande do Norte tem condições privilegiadas e o menor custo do mundo para produção de energia limpa.