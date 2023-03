Governo do RN apresenta nova proposta para atualizar o Piso dos professores nesta sexta, 03 . Nas audiências que aconteceram anteriormente, entre professores e governo do estado, as propostas apresentadas pela secretária da Educação Socorro Batista e pelo secretário de Administração Pedro Lopes foram consideradas ruins, e rejeitadas pela categoria. Na assembleia marcada par a esta sexta, o governo do estado deve apresentar mais uma proposta: Implementar 14,95% no mês de março mais retroativo de janeiro e fevereiro para os/as professores/as que recebem abaixo do valor do Piso; e Para os demais (incluindo aposentados e pensionistas com paridade), implementar 6,5% em maio e 7,93% e dezembro, com retroativo pago em 8 parcelas, entre maio e dezembro de 2024.



O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (Sinte-RN) aprovou indicativo de greve para a próxima sexta-feira (03), data em que também haverá uma nova assembleia da categoria. Até lá, conforme determina a Lei de Greve, o Sindicato vai comunicar ao Governo do Rio Grande do Norte o que foi decidido coletivamente.



Em janeiro, o ministro da Educação Camilo Santana, anunciou o reajuste do piso nacional dos professores da educação básica, de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 para uma jornada de 40 horas semanais ou proporcional.



Assim como no ano passado, a principal reivindicação dos professores é a atualização do Piso Salarial em 14,95%.



“O SINTE/RN espera que o Governo cumpra seus compromissos, indicando datas de conclusão das providências a serem tomadas e suas aprovações”, afirmou a coordenadora geral do Sindicato, professora Fátima Cardoso.



A secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Socorro Batista garantiu que o retroativo do piso de 2022 será pago a partir de março em 14 parcelas e a atualização desta ano, de quem ganha abaixo do piso será implementado no próximo mês com o retroativo aos meses de janeiro e fevereiro.