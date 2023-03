Prefeitura de Governador certifica mais 100 pessoas que participaram de cursos profissionalizantes

A cerimônia de entrega dos certificados ocorreu na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (1º), e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; do secretário municipal de Administração, Kaká Silveira; dos gestores operacionais do Senac, Benjamim Netto e William Nascimento; e alunas e alunos dos cursos de Básico de Manicure e Pedicure, Básico de Depilação, Design de Sobrancelhas, Corte Masculino e Técnicas de Escova para Iniciantes.